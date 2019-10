Placas en memoria de las víctimas de ETA en San Sebastián, un difícil proceso

El Ayuntamiento de San Sebastián "no va a parar en absoluto" de colocar placas en memoria de los asesinados por ETA en la ciudad, pero admite que el dolor que sabotajes como los de este verano causan a las familias de las víctimas puede llevar a alguna a rechazar el reconocimiento.

La idea sigue siendo que cada uno de ellos tenga una placa con su nombre en el lugar donde se produjo el atentado, de la misma manera que quiere que las tengan las víctimas causadas por otros grupos terroristas y por las fuerzas de seguridad.

No hay un calendario, ni siquiera una fecha fijada para las próximas placas, tras haberse colocado las primeras cinco este mismo año a la altura del número 7 de la Avenida de la Libertad.

Éstas, que se encuentran sobre la acera, serán repuestas tras resultar dañadas en el tercer ataque del que fueron objeto hace un mes -iban a haber sido sustituidas este viernes, pero no fue posible por problemas técnicos-.

Recuerdan al que fue presidente de la Diputación de Gipuzkoa, Juan María Araluce, padre de Maite Araluce, presidenta de la AVT, así como a su chófer y a sus tres escoltas, acribillados a tiros por ETA en 1976.

El concejal de Presidencia y Gobernanza, Juan Ramón Viles, insiste en que estos sabotajes no van a "condicionar" al consistorio, pero comprende que algunas familias de las víctimas puedan preferir que no se coloque una placa por no pasar por este trance.

"Por supuesto que las vamos a reponer ocho mil veces si hace falta, pero no queremos poner a las familias en la picota dos veces, porque cada vez que atacan las placas dañan también a las familias", afirma Viles a Efe.

El Ayuntamiento ha trabajado en este proceso discretamente durante casi tres años y lo ha hecho de forma muy cercana con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que no ha logrado contactar con todas las familias, pero aproximadamente 40 con las que lo ha hecho por ahora sí estarían dispuestas a que se rindiera tributo a sus allegados de esta manera.

"La AVT entendió muy bien el proyecto, aunque había cosas que le gustaban menos. Existen también víctimas de violencia policial y no quería que se mezclaran las cosas", explica el edil.

El consistorio, que llevó su iniciativa a la comisión municipal de Derechos Humanos, donde EH Bildu se abstuvo en la votación, ha decidido que las placas sean de diferente color según el tipo de víctimas.

Para confeccionar el listado se han atenido a los nombres del informe "Retratos de vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco 1960-2010", elaborado por la Secretaría para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco.

En este estudio figuran 107 personas asesinadas por ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas en San Sebastián entre 1974 y 2001, frente a 11 de las Fuerzas de Seguridad de 1974 a 1985, y 4 cuya autoría corresponde al Batallón Vasco Español y los GAL.

A ellos se añaden 6 casos en el apartado de autoría confusa y otros grupos, entre ellos el asesinato en 1960 de la niña Begoña Urroz, de 22 meses, por parte del DRIL, en un atentado con bomba que durante años se atribuyó a ETA, y también el del dirigente de ETA (pm) Eduardo Moreno Bergaretxe, "Pertur", cuya desaparición en 1976 nunca se ha esclarecido.

"Creo que quienes han atacado las placas no pueden soportar que quede en evidencia que en San Sebastián ETA mató a más de un centenar de personas, en todos los barrios y hasta el año 2001. Esa es probablemente la foto que no ha gustado a alguno. Se rompe eso de querer hacer un revuelto de que todo fue igual. No da margen para relatos justificativos", recalca Viles.

El concejal afirma además que el consistorio sigue investigando los sabotajes del verano, que no va a "dejarlos pasar". Y advierte de que esas placas no son mobiliario urbano, sino "elementos memoriales en homenajes a personas asesinadas".

"No son la barandilla de la Concha", enfatiza Viles, que considera que si se identifica a los autores de los ataques los jueces deberán determinar si estos hechos son constitutivos de delito.

Señala que el proceso será largo porque, entre otras razones, siempre será un proceso abierto, al que se podrán sumar en el momento que quieran aquellas personas que ahora no desean ver el nombre de su familiar grabado en una placa y en una calle de una ciudad a la que algunos de ellos no han vuelto desde que ETA mató a su ser querido.

Ana Burgueño