Planas enmarca la acusación de Iglesias a Sánchez dentro del "circo político"

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha recriminado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, sus afirmaciones sobre que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le mintió, y las ha enmarcado dentro de "un circo político" que "no tiene mucho sentido".

"En política como en la vida hay que tener respeto por las personas y por las ideas", ha afirmado Planas a los periodistas antes de inaugurar el XII Pleno de la Federación de Municipios y Provincias.

Iglesias acusó a Sánchez de mentir en las negociaciones para la investidura después de que el jefe del Ejecutivo dijera que "no dormiría tranquilo" si hubiera cedido a sus pretensiones y hubiese aceptado tener como ministros a personas del entorno del líder de Podemos.

El ministro de Agricultura, que asumió las funciones de Política Territorial tras el nombramiento de Mertixell Batet como presidenta del Congreso de los Diputados, ha subrayado que los políticos están para servir y resolver los problemas de los ciudadanos, "no para crearlos".

Aunque no ha querido contribuir a este "nuevo nudo", ha afirmado que comparte y entiende "el sentimiento y el pensamiento" de Sánchez, que "tenía razón en su razonamiento".

Al ser preguntado por el dirigente de Más Madrid Íñigo Errejón, ha afirmado que hay que "unir fuerzas" si se quiere conseguir un gobierno "sólido, estable, progresista y con una perspectiva de la legislatura de cuatro años".

Ha incidido en que esa línea irá el mensaje del PSOE durante la campaña de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

Y sobre la afirmación de Sánchez de que no dormiría tranquilo, se ha limitado a decir: "Llevo dos ministerios, si no durmiera bien no podría llevar dos ministerios".