Cs denuncia por espionaje a Plataforma per la Llengua en la Agencia de Protección de Datos

Cs ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra Plataforma per la Llengua por "espionaje" en al menos 50 centros educativos a los que asistieron para hacer un estudio sobre el uso del catalán de los alumnos en los colegios.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que fue registrada en la Agencia el martes, se expone que dicho espionaje se habría llevado a cabo sin el consentimiento de los alumnos y de sus padres porque, según los autores del estudio, "el método más adecuado para conseguir una observación más fidedigna es la observación de incógnito".

El estudio explicaba que tampoco los centros educativos habían sido informados de "toda la realidad" de la actividad en la que un observador de la plataforma junto a un profesor hacían interactuar a grupos de 15 alumnos --de tres en tres--.

"Los responsables de los centros educativos conocían que los alumnos cuya custodia tienen legalmente encargada se verían observados por terceros ajenos al ámbito educativo", exponen la denuncia de los naranjas, que recuerdan que los centros están sujetos a la Ley de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales.

El observador se dirigía al profesor en inglés con detalles de la actividad que éste transmitía a los alumnos y la denuncia de Cs sostiene que "es razonable inferir que los participantes en la actividad empleasen para comunicarse sus nombres personales".

De todo ello, deducen una "clara infracción de confidencialidad de los datos personales de los alumnos pues los nombres habrían sido indebidamente puestos al alcance de terceros no autorizados como son los miembros de Plataforma per la Llengua".

"Dado que la actividad de espionaje se llevó a cabo durante el horario en el que habitualmente la actividad educativa de los centros y con la presencia y responsabilidad de personal académico docente, tanto los máximos responsables de los centros como el Departamento de Educación no pueden obviar que el tratamiento de los datos de los alumnos no estaba amparado por el ejercicio de la función educativa", sostiene.

CONOCIMIENTO DE LA CONSELLERIA

Cs recuerda en la denuncia que preguntó por este estudio a la Conselleria de Economía y que el Departamento les contestó que "no se dispone de información en relación con el estudio sociolingüístico en las escuelas e institutos de zonas urbanas de Catalunya" realizado por la plataforma.

Recoge la normativa a la que tienen que someterse los centros por las que si reciben solicitudes de información estadística, peticiones de respuestas a encuestas o cuestionarios por parte de centros de investigación, organismos privados o personas individuales deben valorar su "relevancia y oportunidad", teniendo en cuenta la política del Departamento en materia de Estadística.

"En caso de duda, valorarlo conjuntamente con los responsables de los Servicios Territoriales que se pueden poner en contacto con el Gabinete Técnico si necesitan alguna aclaración", dice la norma de la Conselleria.

Por todo ello, concluyen que es "sencillamente inverosímil" la afirmación del Departamento de que no disponen de información alguna sobre ese supuesto estudio.

"Cuesta imaginar que ninguno de los 50 centros en los que se llevó a cabo dicho espionaje considerasen seguir la instrucción del propio Departamento", afirman.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por otra parte, Cs ha llevado este miércoles a la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament una resolución que pedía al Govern retirar "las discrecionales y cuantiosas" subvenciones que otorga a Plataforma per la Llengua, que ha sido rechazada pese a haber recabado el apoyo del PP, la abstención del PSC y los votos en contra de JxCat, ERC, CatECP y la CUP.

Según la diputada de Cs Sonia Sierra, Plataforma per la Llengua recibe anualmente 620.000 euros sin concurrencia pública que se destinan a "señalar a las personas según la lengua con la que hablan", y ha criticado así el estudio que llevaron a cabo en centros educativos para analizar el nivel de catalán de los niños.

"Espiaron a profesores y alumnos para ver qué lengua hablaban, y para hacerlo engañaron a profesores y a los centros educativos. Y vendieron el informe como un estudio sociolingüístico que se salta códigos éticos y deontológicos", ha lamentado Sierra, que cree que con ello se vulneró la privacidad de los alumnos.

Desde el PP, la diputada Esperanza García ha compartido la propuesta de resolución de Cs y ha acusado a Plataforma per la Llengua de "coaccionar a médicos y alumnos en las escuelas".

El diputado del PSC Ferran Pedret ha compartido con Cs la crítica en relación a dicho estudio, pero ha pedido no utilizar la lengua "como una herramienta de confrontación política", y aunque no está de acuerdo en retirar todas las subvenciones a Plataforma per la Llengua, sí cree que podrían revisarse en función de diversos criterios.

Las diputadas Núria Picas (ERC) y Glòria Freixa (JxCat) han salido en defensa de Plataforma per la Llengua y del trabajo que llevan a cabo para promover el catalán y como herramienta de cohesión social, y han acusado a Cs de señalarla por motivos ideológicos.

Para la diputada de CatECP Concepción Abellán, la resolución de Cs busca "polarizar y seguir con su línea de confrontación", tras asegurar que su contenido es un nuevo intento de atacar el catalán.

El diputado de la CUP Carles Riera ha llamado a que el catalán reciba, "como mínimo, el mismo apoyo público y político que la lengua española en el Estado, o que el francés en la República francesa", lo que ve muy lejos de la realidad.