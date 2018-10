El Pleno de Madrid refrenda el plan que restringe el tráfico en el Centro

El Pleno de Madrid ha refrendado hoy el proyecto del Gobierno municipal para restringir el acceso al tráfico con el plan denominado Madrid Central, que entrará en vigor el 30 de noviembre, tras un debate en el que los grupos de la derecha y de la izquierda han evidenciado sus opuestos modelos de movilidad.

El PSOE y Ahora Madrid han votado contra la propuesta del PP -apoyada por Ciudadanos- de paralizar de forma inmediata Madrid Central, el área de 472 hectáreas por la que, salvo excepciones, no podrán circular los no residentes de no ser que lo hagan con coches no contaminantes.

"Vamos a seguir adelante con este proyecto, y verán ustedes que después de tanto anunciar el caos va a ganar el distrito Centro y la ciudad en su salud y en su movilidad", ha dicho ante el Pleno la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.