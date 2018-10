El Pleno refrenda el plan de Carmena para restringir el tráfico en el Centro

El Pleno de Madrid ha refrendado hoy el proyecto del Gobierno municipal para restringir el acceso al tráfico con el plan denominado Madrid Central, que entrará en vigor el 30 de noviembre, tras un debate en el que los grupos de la derecha y de la izquierda han evidenciado sus opuestos modelos de movilidad.

El PSOE y Ahora Madrid han votado contra la propuesta del PP -apoyada por Ciudadanos- de paralizar de forma inmediata Madrid Central, el área de 472 hectáreas por la que, con excepciones, no podrán circular los no residentes salvo que lo hagan con coches no contaminantes o acudan a aparcamientos.

"Vamos a seguir adelante con este proyecto, y verán ustedes que después de tanto anunciar el caos va a ganar el distrito Centro y la ciudad en su salud y en su movilidad", ha dicho ante el Pleno la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.

El proyecto iba a entrar en vigor el 23 de noviembre pero se ha pospuesto hasta el día 30 para atender la petición de la patronal CEIM de que no coincida con las jornadas de descuentos del 'Black Friday', y el decreto que lo regula será aprobado el próximo lunes en una Junta de Gobierno extraordinaria.

La delegada ha defendido que, frente a la "obsesión" del PP por los coches, Ahora Madrid defiende "preservar la salud", mientras que los 'populares' han acusado al Gobierno de Ahora Madrid de usar a los madrileños como "cobayas" en un "experimento sectario" que convertirá el centro en un "búnker".

La edil del PP Inmaculada Sanz ha criticado la falta de alternativas para moverse por la ciudad y ha defendido que con Manuela Carmena como alcaldesa han aumentado tanto los atascos como la contaminación, una posición que comparte Ciudadanos, cuyo edil Sergio Brabezo ve "muchos parches" y falta de planificación.

En opinión de la formación naranja, Ahora Madrid empieza su política de movilidad "por el tejado" legislando en el centro en lugar de actuar sobre el tráfico que proviene de otras localidades con la construcción de aparcamientos disuasorios.

En cambio, el edil del PSOE Chema Dávila ha pedido no retrasar más Madrid Central y ha acusado al PP de mentir "intentando seguir a Trump" y la "ola de fake news" y de censurar la APR de Centro porque no la han hecho ellos, al contrario que el resto de estas áreas, que, ha subrayado, no inventó la izquierda.

Además de reafirmarse en su intención de proteger la salud de los madrileños con estas restricciones a la movilidad, Inés Sabanés ha acusado al PP y a Ciudadanos de tener "un discurso antiguo y trasnochado" y un concepto de movilidad "del siglo pasado", además de responder a los intereses de "determinados lobies".

Y frente a las quejas de falta de planificación, la delegada ha instado al Gobierno regional a recuperar las frecuencias del Metro previas a la crisis porque, según ha asegurado, con ellas bastaría para garantizar el acceso al Centro de los vecinos que ahora van en el coche.

Sin embargo, la delegada no ha aclarado cuándo comenzarán los vecinos a recibir multas por incumplir las normas del área de restricción al tráfico Madrid Central que entrará en vigor el 30 de noviembre, aunque sí ha dicho que será "antes de las elecciones".

Desde el próximo 30 de noviembre, por el distrito centro solo podrán circular los residentes y sus invitados (un máximo de 20 al mes), el transporte público, servicios sanitarios, vehículos industriales, de reparto con permiso y vehículos con etiqueta cero emisiones, una medida con la que el Consistorio busca reducir la contaminación.