Podem cree que es pronto para una moción de censura en Alicante y aboga por construir un proyecto alternativo para 2019

Así lo ha indicado Estañ en rueda de prensa, después de que este jueves Barcala se hiciera con la vara de mando en Alicante al no alcanzar ninguna candidatura la mayoría absoluta --la edil no adscrita y ex de Podemos, Nerea Belmonte, votó en blanco-- y ser el PP la fuerza más votada en los comicios locales de 2015.

Al respecto, el líder de Podemos en la Comunitat ha lamentado que "haya partidos que parecen más centrados en buscar culpables que en recuperar la ciudad" y ha subrayado que su objetivo prioritario es ver cómo construyen un proyecto para que la segunda ciudad de la Comunitat, no solo por la importancia que tiene para los alicantinos sino para toda la región valenciana, "vuelva a estar al servicio de la gente".

"Todos los partidos deben hacer un ejercicio de autocrítica y una reflexión", ha remarcado para señalar que no se puede "tolerar" una situación como la que se dio con el exalcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, ni "la incapacidad para generar un acuerdo amplio" para "dejar fuera al PP" como, ha admitido, "no se ha conseguido".

Preguntado por si se plantean una moción de censura, Estañ ha reconocido que es "pronto" ya que Barcala solo lleva un día en el cargo y dado que las fuerzas políticas, tras la renuncia de Echávarri, no fueron capaces de cerrar un acuerdo. "A día de hoy lo veo complicado, pero ojalá partidos como Cs recapaciten y haya un compromiso de regeneración democrática y con la decisión de los alicantinos", ha indicado.

A su juicio, el comportamiento de los tránsfugas fue "lamentable" y ahora hay que centrarse en "cómo construir ese proyecto alternativo en 2019 para recuperar la ciudad".

LISTAS

Por otro lado y cuestionado sobre si tras lo sucedido se va a plantear una reconfiguración de las listas electorales, Estañ ha recordado que para los próximos comicios habrá cambios porque la marca Podemos estará presente en las municipales y ha señalado que lo sucedido "debe hacer pensar lo importante que es el cómo a la hora de configurar estos procesos municipales".

Ha señalado que en las lecciones de 2015, hubo una candidatura municipal, Guanyar, a la que se presentaron inscritos de Podemos que son "libres de presentarse" y, una vez que forman parte del proyecto, "deben cumplir un código ético a rajatabla". En este sentido, ha recordado que Nerea Belmonte lo "incumplió" y por eso se fue del partido.