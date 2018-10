Podem pide libertad de presos y a ERC y PDeCAT que no bloqueen los presupuestos

El diputado de Catalunya en Comú Podem Ernest Urtasun ha pedido hoy la libertad de los presos independentistas y que la fiscalía retire las acusaciones pero, a la vez, ha reclamado a ERC y PDeCat que "no bloqueen los presupuestos del Estado porque mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos.

Urtasun ha realizado estas declaraciones en el Fossar de la Pedrera del cementerio de Montjuïc (Barcelona) después de depositar una ofrenda floral ante la tumba del presidente de la Generalitat Lluís Companys en el aniversario de su muerte.

Según Urtasun, que ha depositado una ofrenda floral en representación de Catalunya en Comú Podem, en un día como hoy "hay que reivindicar la trascendencia histórica de la figura de Companys y ha recordado que "está pendiente la anulación de su juicio".

"Seguimos siendo una anomalía en el contexto europeo con sentencias condenatorias como esta, por lo que hace falta que el Estado español haga políticas de recuperación de la memoria histórica", ha añadido.

Urtasun ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad a ERC y al PDeCAT para ser capaces de tirar adelante el proyecto de presupuestos acordado por el Gobierno del Estado y el grupo de Unidos Podemos, Catalunya en Comú y Mareas".

"Estos Presupuestos ayudarán a muchos catalanes, permitirán mejorar la vida en cuestiones como el salario mínimo, el precio de la vivienda o las inversiones que se harán en el transporte público en el área metropolitana de Barcelona", ha precisado.

Con respecto a las acusaciones de la fiscalía contra los presos independentistas, ha afirmado que "en el Código Penal no hay nada que justifique las acusaciones de sedición y rebelión, por lo que rechazamos no sólo la prisión preventiva, sino también que se les juzgue por estos delitos, que no se pueden sostener".