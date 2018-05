Podemos Asturias sobre la compra del chalet de Iglesias y Montero: "No me gusta y me ha dolido"

Ripa, que ha participado en la concentración convocada por los sindicatos para reclamar subida de los salarios, ha manifestado que "ni pretende ni quiere decir lo que tienen que hacer las personas y él sólo explica lo que hace él y lo que hace Podemos en Asturias". En este sentido ha destacado que en el Principado la formación "tiene un código ético mucho más estricto que en el Estado".

"En mi caso cobro 12 pagas de 1.965 euros, he donado 40.000 euros desde el inicio de la legislatura, vivo en un piso de alquiler en el barrio de Pumarín que me cuesta 300 euros y ese dinero fluye a proyectos sociales. Queremos dar el mensaje de que de la crisis y la precariedad que estamos sufriendo saldremos todos juntos, no saldremos primero unos y luego otros, ese es el compromiso que yo asumo y que no espero que los demás lo hagas, pero lo considero la forma en la que yo veo que hay que actuar", ha dicho

En todo caso, Daniel Ripa ha criticado la "intolerable persecución que están viviendo Pablo Iglesias e Irene Montero, con la mayor campaña de acoso y derribo de la Democracia". Una persecución que va "desde el hospital hasta su domicilio y hasta cualquier aspecto de su vida privada", algo que no se ha visto anteriormente y que considera "peligroso a nivel democrático".

Respecto a la decisión secretario general y la portavoz han hecho es poner sus cargos a disposición de la militancia mediante una consulta a las bases sobre su continuidad, Ripa tampoco se ha mostrado muy favorable.

"Creo que no hablar de precariedad, de corrupción y de otras cosas y que hablemos de la decisión privada y personal de nuestros dirigentes creo que es peligroso y no es bueno. No es algo de lo que tendríamos que estar debatiendo esta semana", ha dicho.