Podemos rechaza la detención de alcaldes de la CUP y exige al Gobierno soluciones políticas y diálogo "sin condiciones"

"Cuando gobernaba el PP se daban soluciones judiciales. Ayer mismo detenían a alcaldes sin orden judicial. Eso no puede ser. No puede haber una involución democrática en España a cuenta de una crisis territorial para la cual no estamos siendo capaces de dar soluciones", ha criticado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En este sentido, la 'número dos' de Podemos ha hecho un llamamiento al Gobierno para que aborde el conflicto territorial "con urgencia" y con un "diálogo sin condiciones", y ha avisado de que "se equivoca" mientras no lo haga.

"Hay que abordar la crisis territorial con urgencia, pudiendo hablar de todo y representando todas las posiciones políticas, sobre todo las que tienen un gran respaldo ciudadano. Si no, no se va a resolver", ha afirmado, haciendo referencia, aunque sin citarlo, al derecho a decidir que reclama reconocer su formación como solución.

AVISA AL PDECAT: SE EQUIVOCA AL HACER DE LOS PGE "MONEDA DE CAMBIO"

Eso sí, también ha avisado al PDeCAT de que no puede convertir los Presupuestos Generales del Estado en una "moneda de cambio" en ese diálogo. "Se equivocan al intentar que sean moneda de cambio, aunque también creo que el Gobierno se equivoca en no abordar un diálogo sin condiciones, más allá de los que indica la propia democracia", ha enfatizado Montero.

Además, ha advertido de que la cuestión territorial y la ausencia de "soluciones políticas" puede ser uno de los motivos que están llevando a la gente a "desconfiar" de la política y a desmovilizarse.

En cuanto a los Presupuestos, ha insistido en que su formación quiere aprobarlos, pero no lo hará si el Gobierno no cumple todos los puntos del acuerdo que firmaron en octubre, entre los que figuran la limitación de los precios de los alquileres y de la factura de la luz.