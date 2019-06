Podemos Castilla y León pide a Sánchez que deje de "coquetear" con la derecha

Así lo ha manifestado Fernández en declaraciones a Europa Press en relación a la posibilidad de que la formación liderada por Pablo Iglesias vote en contra de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Al respecto, el líder autonómico de Podemos ha reconocido que "confía" en que Pedro Sánchez escuche a sus bases y militantes y llegue al pleno de investidura "con los deberes hechos" y cuente con los apoyos suficientes tras llegar a un acuerdo "de gobierno" con Unidas Podemos. Un acuerdo que, según Pablo Fernández, deber ser "proporcional" a los votos obtenidos por cada formación.

Asimismo, Fernández reconoce que no se plantea otra hipótesis posible y no entra a valorar otras opciones que no sea "un gobierno de progreso y de izquierdas" con Unidas Podemos en el Ejecutivo. "Espero que el PSOE no defraude ni decepciones a la mayoría social" ha subrayado Fernández, quien considera que es una mala noticia que el presidente en funciones "mire a la derecha" cuando las bases y militantes le corearon, la noche electoral, "Con Rivera no, si se puede".

Por otro lado, el líder de Podemos en Castilla y León considera "inconcebible" que se pueda convocar por parte del PSOE una investidura "fallida" al tiempo que ha tachado de "error" que el número dos socialista, José Luis Ábalos, "amenazase con unas elecciones" porque lo que menos necesita este país y los españoles es una nueva convocatoria electoral.

"Hay tiempo para que Pedro Sánchez evite una investidura fallida, deje de mirar y cortejar a la derecha y haga lo que le han mandado los ciudadanos en aras de un gobierno de progreso", ha sentenciado Pablo Fernández.