Pablo Echenique pide a Ciudadanos que "no vuelva a mentir" a sus votantes y retire su apoyo al PP para echar a Cifuentes

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido a Ciudadanos que no vuelva a "mentir a sus votantes", que cumpla su acuerdo de investidura, y apoye una eventual moción de censura para echar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la polémica sobre el máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos, que fue destapada por eldiario.es.

"La posibilidad de una moción de censura depende de Ciudadanos, que es el partido que sujeta a Cifuentes en el Gobierno de la Comunidad, y en su acuerdo de investidura decía negro sobre blanco que pediría la dimisión de cualquier persona que hubiera falsificado su currículum, ha recordado en una entrevista concedida a Europa Press.

No obstante, Echenique ha señalado que "no sería la primera vez que Ciudadanos mintiera a sus votantes". Por ello, se ha mostrado poco optimista ante la posibilidad de que el partido de Albert Rivera rompa su pacto con el PP y apoye una hipotética moción de censura que el PSOE no descarta impulsar y que Podemos apoyaría.

"Ciudadanos sujeta al Rajoy de los papeles de Bárcenas en La Moncloa, con lo cual, probablemente vuelva a mentir a sus votantes, se salte su acuerdo de investidura y mantenga a Cifuentes", ha enfatizado, tras señalar, eso sí, que en esta ocasión tendrá "mucho más difícil explicar la mentira, porque lo llevan en su propio acuerdo e investidura".

No cree que Cifuentes vaya a dimitir

Echenique tampoco cree que la presidenta de la Comunidad se vaya a ir por su propio pie si se acaba descubriendo, "con todas las de la ley" --como cree que va a pasar--, que "Cifuentes "falsificó su título de máster". "Si me equivoco, bastaría con que Cifuentes nos enseñara su trabajo de fin de máster", ha apostillado.

"Si existe, Cifuentes debería mostrarlo para que salgamos de dudas. En mi opinión, no existe, por eso no nos lo muestra. Dicho esto, ¿Dimitirá? Según la tradición del PP, lo más probable es que no. Rajoy figura en los papeles de Bárcenas y ahí sigue", ha ahondado.

Lo que el dirigente de Podemos sí tiene "claro" es que si Cifuentes no se va ahora, abandonará la Presidencia de la Comunidad en las elecciones autonómicas de 2019. "Nadie se cree ya las excusas que ha dado y creo que nadie va a revalidar a esta señora como persona que gestiona el dinero y las políticas públicas de Madrid", ha zanjado.