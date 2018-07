Podemos ve más pertinente que nunca investigar en el Congreso al Rey Juan Carlos

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha emplazado al PSOE a apoyar la creación de comisión de investigación en el Congreso sobre las actividades económicas del rey Juan Carlos I, que cree que tiene "más pertinencia que nunca" tras la información ofrecida por el CNI a la cámara.

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sánz Roldán, compareció ayer a puerta cerrada ante la comisión de secretos oficiales del Congreso.

En ella explicó que el CNI no ha investigado el patrimonio ni las actividades económicas del rey Juan Carlos I, ya que ningún Gobierno se lo ha solicitado, según aseguraron a EFE fuentes conocedoras de la comparecencia, cuyo contenido tiene carácter reservado.

Sánz Roldán acudía al Congreso tras las informaciones publicadas por "El Español" y "OK Diario" en las que se asegura que la amiga del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein da a entender en unas grabaciones que éste tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro.

Unas grabaciones supuestamente realizadas en Londres en 2015 entre el excomisario José Manuel Villarejo y la amiga del rey Juan Carlos y que, según las fuentes consultadas por EFE, eran conocidas desde hace varios años por el CNI, que las recogió en una nota interna.

El director del CNI trasladó también a la comisión que las voces de Villarejo y Corinna zu Sayn-Wittgenstein que se oyen en las grabaciones son auténticas, aunque el contenido haya sido editado y no esté completo.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, que acudió a la comparecencia, no ha querido comentar su contenido por tratarse de información reservada que tiene obligación de mantener en secreto.

No obstante, Belarra, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, sí ha dicho que hoy tiene "más pertinencia que nunca" abrir una comisión de investigación en el Congreso.

Por ello, ha emplazado al PSOE a que apoyen esa investigación parlamentaria que han pedido Unidos Podemos, ERC, PDeCAT Y Compromís, y que tiene también el respaldo del PNV.

"Los millones de ciudadanos que respaldamos la moción de censura no entenderían que no se apueste por una medida de regeneración democrática como esta", ha dicho Belarra para subrayar después que "nuestro país se merece saber si el rey emérito es o no un defraudador" y eso no se puede saber en una comisión a puerta cerrada.