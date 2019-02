Podemos CyL ve "confusa" e "innecesaria" la figura del 'relator' para dialogar con Cataluña

Fernández, en declaraciones a los medios en las Cortes de Castilla y León, ha aclarado que "todo lo que contribuya al diálogo y conversaciones y a dar solución política al problema de Cataluña" le parece una buena noticia pero no "entiende bien" esta figura y que se imponga una persona que tenga que levantar acta, lo que a su juicio "implica una desconfianza" que no es el punto de partida adecuado.

Por ello, ha reclamado que se explicase bien en qué consiste la figura, aunque cree que no tiene "nada que ver" con un mediador porque el Gobierno de España no tiene "absolutamente nada que mediar" con el de Cataluña.

"Son lógicas y adecuadas las conversaciones y el diálogo pero no hay nada que negociar", ha señalado el portavoz del Grupo Podemos en las Cortes, quien ha incidido en que cuando el Gobierno de España se pone a dialogar con otras comunidades tampoco es precisa esta figura, tras lo que ha insistido en que es "positivo" todo lo que sea fomentar el diálogo y las conversaciones.

En este contexto, se ha mostrado "absolutamente sorprendido" de que haya partidos como el PP que se "rasguen las vestiduras" con este tema, sobre todo en Castilla y León, cuando considera "grave" que pasara "de soslayo" que 12 ex altos cargos de la Junta estén imputados por delitos relacionados con la corrupción, que el Constitucional diga que el PP impide a la oposición ejercer su labor o que hoy la se confirme que el PP se financió "irregularmente" en 2011.

"Es mucho más escandaloso que una figura que vaya a levantar acta de un diálogo y de conversaciones", ha agregado Fernández, quien ha reiterado que no la entiende y no la ve necesaria, pero aún así cree que puede ser positivo si contribuye a diálogo y a conversaciones, que no a una "negociación".