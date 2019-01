Podemos sobre Errejón: "Que cada uno siga su camino sin hacerse daño"

La coportavoz de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado que el Consejo Ciudadano marcó ayer un "punto de inflexión" tras las tensiones con Íñigo Errejón, y que espera que a partir de ahora "cada uno siga su camino, sin hacerse daño y sin entorpecerse" para construir una candidatura fuerte en Madrid.

Así se ha expresado Vera en declaraciones en el Congreso tras ratificar que la hoja de ruta de la formación morada pasa por dejar toda la "autonomía" a su organización en Madrid, dirigida por una gestora, para construir, desde "abajo a arriba" y a través de un proceso participativo, una candidatura fuerte con el resto de organizaciones, como IU.

Será después cuando se planteen una negociación con la plataforma Más Madrid de Errejón, pero Vera ha defendido de nuevo que ese proyecto fuerte se "canaliza" en "una herramienta poderosa como Unidos Podemos, y eso es también lo que defendió ayer Pablo Iglesias en su intervención.

Ese es su objetivo, y no competir con Errejón, aunque el candidato ya ha dejado claro que no dará marcha atrás y es Podemos quien debe integrarse en Más Madrid.

Preguntada sobre si Errejón es o no un traidor, la dirigente de Podemos ha dicho que no es partidaria de hablar en esos términos de nadie, sino con respeto y cariño, si bien ha recordado que fue un "golpe" duro que el ex número dos del partido anunciara que concurriría con la marca de Carmena a las elecciones el día del quinto aniversario de Podemos.

"Ayer se abrió un nuevo escenario, espero que sea un punto inflexión y que a partir de ahora cada uno siga su camino, sin hacerse daño, sin entorpecerse y siempre poniendo por delante lo que nos estamos jugando que son los derechos de la gente", ha dicho.

Vera cree que el debate que tuvieron ayer fue muy positivo porque "por primera vez" se escucharon con "mucha paciencia" y "honestidad", sin tener la "presión de tener que tomar ninguna decisión" y expresándose "libremente" con "pasión" y "desahogo".

Ha dicho que se siente "legitimada" para hablar por todos al concluir que "hay ganas de construir un proyecto fuerte" y poner ese objetivo "por delante de la amenaza" que puede suponer que "el pacto de la vergüenza -en alusión al acuerdo de PP, Cs y Vox en Andalucía- se repita a nivel estatal".

Ha admitido que Podemos ha pasado una situación difícil ("somos personas humanas haciendo un proyecto político de la mejor manera que Podemos", ha justificado), y ha invitado de nuevo a seguir el mandato de los inscritos que pidieron "unidad" en Vistalegre II y no tener los debates internos en los medios de comunicación, sino en sus órganos internos.