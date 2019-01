Podemos Extremadura avala que se exploren vías para un acuerdo con Errejón en Madrid porque la "única vía" es "cooperar"

De esta manera, Jaén ha mostrado su alegría por el anuncio realizado por la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, quien ha explicado este lunes que su formación está abierta a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con Errejón y con todos los actores políticos que estén dispuestos a impedir que el PP, Cs y Vox puedan gobernar la Comunidad de Madrid.

"Me alegro profundamente. Cuando tenemos noticias como la de los últimos días es normal que nos pongamos nerviosos y cuando el corazón late rápido cuesta mucho más pensar, pasados unos cuantos días se asienta todo y se toma las decisiones mucho más sensatas", ha aseverado Jaén a preguntas de los medios en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida.

Asimismo, Jaén ha recalcado que el partido ha vivido "con preocupación" los acontecimientos de las últimas semanas en la formación morada, al tiempo que, en determinados momentos, ha abogado por ser "más capaces de contar hasta diez" y de pensar que, aunque se esté "cargados de razones para responder a determinados actos, hay que pensar con la cabeza fría, y meditarlo y buscar unos días más para ver cuál es la mejor solución posible".

"Hemos estado preocupados, son momentos difíciles, pero creo que estamos, como estamos viendo hoy, superándolos y de verdad que me alegro profundamente porque creo que la única vía es esa, es cooperar, entendernos y ver que tenemos un país que recuperar", ha dicho.

Además, ha insistido en que hay "cinco millones de personas" que están pendientes de que el proyecto político de Podemos para poner el país "al servicio de la gente tire para adelante" y que exigen "dosis de responsabilidad elevada", y que "ahora sí estamos en ello", ha dicho Jaén.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Asimismo, Álvaro Jaén se ha referido a los trabajos que se están desarrollando en la Asamblea en el seno de la comisión de investigación sobre la contratación de personal en el sector público empresarial de Extremadura y ha criticado el "manoseo de los viejos partidos y de Ciudadanos" en dichas empresas, que ha supuesto, ha dicho, que "centenares de miles de euros" se hayan ido "por el sumidero".

Así, ha insistido en que si hay algo que comparten "las élites y los viejos partidos que las representan" es que cada vez que hay temas que no les conviene que la gente conozca colocan "delante de ellos una cortina de humo que les interese mucho más para distraer a la gente".

De esta forma, en opinión de Jaén, los resultados y conclusiones a las que se está llegando en la comisión de investigación invitan a pensar por qué utilizan "tanto y tan uniformemente" el PP, PSOE y Cs la cuestión territorial en Cataluña.

En esta línea, ha informado el secretario general de Podemos Extremadura de que algunos directores generales han reconocido "que todo el mundo era familia de alguien" o se ha referido al hecho de que el Tribunal de Cuentas en sus informes insistía en que había "muy mala gestión, contrataciones injustificadas, sin procesos de selección debidamente motivados o con encomiendas de gestión que rara vez estaban justificadas".

"Como no querían hablar de esto, como no querían hablar de cómo lo público, lo que es de todos, lo manosean, con todo lo que ello supone para la gente, nos vienen a hablar continuamente de que el problema que tienen los extremeños es que no se aplica con dureza el 155", ha aseverado.

Por ello, como ha añadido, mientras "entretienen con la cuestión territorial hacen y deshacen lo que le da la gana con el dinero público de los extremeños". "Estamos hartos y hartas, y la gente está bastante harta de que le tomen el pelo, de que te roban, te mienten y encima te echan la culpa", ha indicado.

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

En otro orden de asuntos, y preguntado por los medios sobre la próxima reunión de Endesa, Iberdrola y Naturgy este martes para abordar el futuro de la central nuclear de Almaraz, Álvaro Jaén ha confiado en que no llegue a prosperar la prórroga sobre el funcionamiento de la misma, cuyo plazo para solicitarla expira el próximo 31 de marzo.

Así, ha dicho que este tipo de instalaciones tienen una vida "muy circunscrita", un aspecto que todo el mundo conoce, ha recalcado, toda vez que transcurrida es "fecha de caducidad" las centrales son "especialmente peligrosas".

"La central tiene fecha de caducidad, debe cerrar y tiene que cerrar y entre tanto, como esto no viene de repente, no es una noticia que venga de hoy sino que se sabe desde hace muchísimos años, lo que hemos echado en falta, igual que todos los vecinos, es un plan para el día después (del cierre)", ha dicho.

De este modo, ha considerado "normal" que los vecinos de Campo Arañuelo organicen movilizaciones ante un posible cierre de la central nuclear, ya que, ante la ausencia de un "plan alternativo", sostienen que "por lo menos quieren trabajar".

En este punto, Jaén ha criticado que la Junta de Extremadura ha tenido "muchísimos años" para elaborar este plan, aunque ha sido "incapaz de dar ese paso". "Normal que la gente se preocupe pero la central, todo el mundo sabe que tiene que cerrar tarde o temprano", ha indicado.