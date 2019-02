Podemos critica que Pedro Sánchez reconozca a Guaidó, pero desliga el apoyo a los Presupuestos del conflicto en Venezuela

Podemos rechaza el reconocimiento que ha hecho este lunes por la mañana Pedro Sánchez de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El partido que lidera Pablo Iglesias cree que "el Gobierno se equivoca" al alinearse con el presidente de EE UU, Donald Trump. Pero esta diferencia no se tendrá en cuenta en la negociación de los Presupuestos Generales de 2019 que el Ejecutivo y Unidos Podemos mantienen abiertas.

Así lo ha explicado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en una rueda de prensa este lunes. "El presidente del Gobierno se equivoca. Su posición debería ser la de la ONU y países como México y Uruguay. Es la posición responsable, la que deberían seguir la UE y España", ha asegurado Echenique.

Esta posición pasa, según el portavoz de la ejecutiva, por "respetar el derecho internacional". Echenique ha pedido que España aproveche sus relaciones culturales y económicas con Venezuela, "un país hermano", para "mediar".

España, ha lamentado Echenique, "no debería apoyar una maniobra de Donald Trump para hacerse con las principales reservas de petróleo de la OPEP". "Reconocer como presidente a quien no controla un país es algo muy peligroso en diplomacia internacional, muy desaconsejado porque abre la puerta a una confrontación armada", ha apuntado. Y ha zanjado: "¿Qué va a hacer el Gobierno si hay un levantamiento militar? ¿Va a reconocer ese levantamiento, como pide Guaidó? ¿Y si hay una invasión de tropas extranjeras?".

Sigue la negociación presupuestaria

Echenique ha asegurado que el Gobierno es plenamente conocedor de la posición de Podemos ante la crisis abierta en Venezuela. El número dos orgánico del partido ha explicado que se lo han trasladado tanto en privado como en público.

La última vez, ha recordado, en una intervención parlamentaria del diputado Pablo Bustinduy ante el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

Echenique, que es también uno de los principales negociadores de Podemos con el Gobierno, ha desligado eso sí las diferencias sobre Venezuela de las conversaciones abiertas para intentar alcanzar un acuerdo que permita al Ejecutivo aprobar los Presupuestos Generales de 2019.

"Para que apoyemos los Presupuestos se tiene que cumplir el acuerdo" que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado mes de octubre. "Y de momento, no se hace", ha aseverado.

Echenique ha recordado que Unidos Podemos y el Gobierno buscan un acuerdo para limitar el precio de los alquileres y el de la factura luz; para recuperar la justicia universal; derogar alguno elementos de la reforma laboral; o equiparar la publicidad de las casas de apuestas. "Trabajamos intensamente para que eso se cumpla y se mejoren las condiciones de vida de millones de españoles", ha dicho.

Las mesas de negociación no abordarán así ningún tema que no esté en el documento acordado por Unidos Podemos y el Gobierno. "Habrá otros elementos en los que no estemos de acuerdo, pero están fuera del acuerdo presupuestario", ha señalado Echenique.

El Gobierno, ha dicho, "tiene un proyecto de país y una política internacional diferentes. "A partir de ahí, para que haya Presupuestos tiene que cumplir los acuerdos", ha concluido.