Podemos pide a Gobierno de Madrid "que se vaya como Rajoy" aunque Cs le sostenga "porque no ve corruptos sino españoles"

Así lo ha ironizado Ruiz-Huerta durante la sesión de Control del Pleno de este jueves, al cuestionar al presidente del Gobierno, Ángel Garrido, sobre cómo cree que afectará la sentencia del caso Gürtel al Ejecutivo madrileño.

En este punto, Ruiz- Huerta ha leído algunos puntos de la sentencia ya que, a su parecer, el PP no se la ha leído porque "están distraídos" y no "tienen tiempo" mientras "hacen recortes". En ella, según la portavoz de Podemos, aparece el presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, y ponerle a la cabeza del partido es como "poner al lobo a guardar a las ovejas".

"¿Dónde estaba usted señor Garrido? ¿Aplaudiendo a Gallardón, González o Cifuentes?", le ha espetado al indicarle que en la sentencia se deja "claro" que el PP era conocedor de cómo se estaba financiando y de la 'caja b' de su partido.

"Ustedes no han tenido inconveniente en dar mordidas del 3 por ciento a los empresarios, y nuestra región no estaría tan endeudada. Lo lógico sería que se fueran ustedes como Rajoy y devolvieran lo robado, pero Ciudadanos siempre os va a sostener porque no ve corruptos, sino españoles", ha ironizado la portavoz de la formación morada.

LA SENTENCIA GÜRTEL NO AFECTA AL GOBIERNO

Por su parte, el dirigente madrileño ha defendido que la sentencia "no afecta en modo alguno al Gobierno" que él preside, al tiempo que ha destacado que fue el Gobierno autonómico el que se presentó como acusación popular en la trama Gürtel "para no dejar impune ningún caso de corrupción".

A su juicio, la sentencia "no recae sobre el PP, sino sobre las personas que se aprovecharon del PP", que además, es una sentencia que no es firme ni unánime. "Ustedes no pueden decir lo mismo porque no han ejercido nunca una acusación particular y tienen a varios concejales imputados por corrupción, como Bicimad, ahí no hacen nada", les ha afeado.

En este punto, Garrido ha criticado que Podemos no actúa cuando la corrupción se trata de la izquierda, sino que "la tapan y la callan". "Lo primero que le pidió -- al presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez fue que levantara el pie del 155, que es la herramienta constitucional para que evitemos una corrupción independentista y xenófoba", ha lamentado el presidente autonómico.