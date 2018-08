Podemos avisa al Gobierno: "Que Marruecos nos haga de perro guardián de las fronteras tiene consecuencias nefastas"

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que afronte cuanto antes una regulación de las migraciones y no siga permitiendo que Marruecos ejerza de "perro guardián" de la frontera con España, porque eso tiene "consecuencias nefastas", como son, a su juicio, la "vulneración de los derechos humanos" de los migrantes, y el posible "chantaje" por parte de este país.

"Tú tienes que gestionar por ti mismo la regulación de una realidad humana como son las migraciones. No puedes externalizarlo a países donde se vulneran los derechos humanos y eso se sabe que es así", ha avisado la dirigente del partido morado en una entrevista concedida a Europa Press.

El partido morado siempre ha sido muy crítico con Marruecos, y firme defensor del derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental. De hecho, el pasado viernes un grupo de diputados de Podemos, PNV, ERC, Compromís y Bildu pidieron al Gobierno que no acepte el nuevo acuerdo pesquero firmado entre la Comisión Europea y Rabat, por considerar que no respeta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre los recursos del Sáhara Occidental.

"MARRUECOS PUEDE CHANTAJEARNOS CON LAS MIGRACIONES"

En esta línea, Podemos tampoco comparte las políticas de Marruecos en materia migratoria y, por ello, considera un error dejar que este país influya en el modo en que se gestionan los flujos migratorios que llegan a España por la frontera sur.

A este respecto, preguntada sobre si cree que el reino alauí tiene algo que ver con el incremento en la llegada de inmigrantes a las vallas de Ceuta y Melilla, Belarra ha señalado que lo desconoce, pero a continuación ha señalado que, con el sistema actual, Marruecos puede "chantajear" a España "con las migraciones".

"No lo sé, pero sería bueno que la ciudadanía española lo supiera. Lo que tengo clarísimo es que la externalización de fronteras, que supone en realidad que Marruecos nos haga de perro guardián de nuestras fronteras, tienen consecuencias nefastas", ha explicado Belarra. "Y a mí eso me parece un error cometido por un país democrático como es el nuestro", ha enfatizado.

"ARTICULAR VÍAS LEGALES Y SEGURAS DE ENTRADA"

Por todo ello, la portavoz 'morada' ha exigido al nuevo Ejecutivo socialista que lleve a cabo una regulación de las migraciones que evite la "externalización de fronteras" y garantice de este modo una "gestión respetuosa con los derechos humanos".

En concreto, Podemos defiende que la "principal prioridad" del Gobierno en materia migratoria debe ser la de "articular vías legales y seguras de entrada a nuestro país" para que la gente no tenga que saltar las vallas de Ceuta y Melilla ni recurrir a "embarcaciones precarias", arriesgándose a perder la vida en el mar.

"No es posible conseguir un visado desde ningún país africano y no se puede solicitar en embajadas de terceros países. Ese es el problema de fondo. La gente tiene que migrar de manera irregular porque no hay forma de migrar de manera legal, y en eso debería estar centrado el Gobierno de Pedro Sánchez", ha demandado Belarra.

PROHIBICIÓN DE LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE Y LAS CONCERTINAS

Esta articulación de vías legales y seguras debe pasar necesariamente, a su juicio, por prohibir las concertinas y las devoluciones sumarias, también conocidas como devoluciones en caliente; algo a lo que el PSOE se comprometió pero que todavía no ha llevado a cabo. "Es una mala noticia", ha sentenciado.

A este respecto, Belarra ha lamentado que el PSOE "no esté trabajando activamente en cumplir esa promesa de comienzo de mandato". "Les exigimos, como no puede ser de otra manera, que cumplan con los derechos humanos y deroguen inmediatamente las devoluciones en caliente", ha reclamado.

"El PSOE no tiene claro en qué lado está y creo que tiene que estar del lado de la gente y de los derechos humanos, y una de las maneras de demostrarlo podría ser derogar inmediatamente las devoluciones en caliente", ha insistido.

De hecho, la portavoz adjunta de Unidos Podemos ha avanzado que una de las primeras exigencias que su grupo confederal va a poner sobre la mesa en septiembre va a ser la de pedir que se reúna urgentemente la ponencia para reformar la ley de seguridad ciudadana, para derogar las devoluciones en caliente. "Lleva paralizada por culpa del PP varios meses", ha denunciado.

PALABRAS "DESPRECIABLES" DE CASADO PARA DESVIAR LA ATENCIÓN

Es más, Belarra ha culpado directamente al PP de la situación actual en la frontera sur y de los problemas en la gestión de la llegada de inmigrantes, por su falta de planificación, a su juicio, deliberada. "Le interesa generar un enemigo interno", ha sentenciado.

"En los dos últimos años ya estábamos viendo un incremento de llegadas a través de la frontera sur, casi el doble en cada uno de los años anteriores, y eso se podía haber planificado con una acogida adecuada y digna. No se ha hecho porque al Gobierno del PP le interesaba que se generara una situación de alarma", ha denunciado.

En esta línea, ha señalado que al PP le interesa "generar culpables en las personas migrantes" en vez de que la gente mire "a las elites que les está robando". "Eso hay que denunciarlo porque han sido ellos los culpables de gran parte de esta situación", ha enfatizado.

Así lo demuestra, a su juicio, la postura que ha adoptado al respecto el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, cuyas declaraciones ha tachado de "repugnantes" y "despreciables", porque además se basan en datos falsos que él mismo sabe que "son mentira", según Belarra.

"Creo que está utilizando las migraciones para tapar un asunto que puede ser que alguna vez le lleve a tener que declarar delante de un juez, que es cómo consiguió su máster", ha apuntado Belarra, quien ha exigido a Casado que rectifique.

MÁS FONDOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA GESTIONAR LA ACOGIDA "DIGNA"

Ante esa falta de planificación, Belarra ha defendido, como solución para hacer frente al incremento en la llegada de inmigrantes, la necesidad de que se desbloqueen los fondos europeos para que los Ayuntamientos puedan disponer de ellos para "realizar una acogida digna".

En concreto, ha pedido al Gobierno que invierta el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) en proporcionar esa "acogida digna" en lugar de "gastarlo en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en mayor represión y control fronterizo". "Eso se podría hacer con carácter inmediato y ayudaría mucho a resolver la situación en la que nos encontramos", ha asegurado Belarra.

La dirigente de Podemos también ha rechazado como solución a los problemas migratorios la creación de plataformas de desembarco, tanto en Europa como fuera, ya que a su juicio supone replicar los CIE que existen en España, y cuyo cierre exige Podemos al Gobierno. "Es privar de libertad a la gente por el mero hecho de migrar", ha denunciado.

Tampoco ve bien la opción de dotar de recursos financieros a los países de tránsito. "Lo que se está planteando con darle dinero a Libia es financiar a paramilitares guardacostas que lo que hacen es amenazar a las ONG", ha avisado.