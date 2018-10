Podemos avisa al Gobierno de que ahora está en el "no" a los PGE y reclama avances en vivienda, empleo y dependencia

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este lunes que las negociaciones de los Presupuestos no van bien en este momento, porque algunas de las medidas que ha planteado el Gobierno en materia de vivienda, empleo o dependencia, entre otras, "no están a la altura" y, por ello, ha señalado que ahora están en el "no", aunque tienen la esperanza de reconducir la situación.