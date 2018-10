Podemos acusa al Gobierno de estar a los "pies" del Rey al impugnar la resolución de los 'comunes' que le reprobó

Podemos ha acusado al Gobierno de ponerse a los "pies" del Rey y "sobreproteger" la monarquía, con su decisión de impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada el 11 de octubre por el Parlamento de Cataluña, a iniciativa de sus socios de Catalunya en Comú Podem, que reprobaba a Felipe VI por "su intervención en el conflicto catalán" y pedía "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".

Además, el partido morado ve "increíble" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez considere inconstitucional que se debata de esta cuestión en un Parlamento --aunque sea autonómico--, y por ello ha avisado de que se trata de un criterio más propio del "ala derecha del PP".

IGLESIAS RECLAMA UN "DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA"

"El Gobierno sostiene que los representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas no pueden pronunciarse sobre lo que dice o hace un Jefe del Estado que ha llegado al cargo por su apellido, sin pasar por las urnas. Es hora de abrir un debate sobre el futuro de nuestra democracia", ha reclamado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

El secretario de Organización, Pablo Echenique, ha cargado directamente contra la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y contra los argumentos que ésta ha ofrecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar el recurso ante el TC.

"Dice que el Rey es inviolable (es decir, que puede delinquir y no se le puede juzgar) y que no se puede ni siquiera debatir sobre la monarquía en un parlamento. ¿El ala derecha del PP? No. La portavoz de un Gobierno del PSOE. Increíble", ha sentenciado.

Además, ha criticado que el Ejecutivo haya tomado esta decisión en contra del criterio de "un órgano claramente conservador" como es, a su juicio, el Consejo de Estado, que ha argumentado, según Echenique, "que la resolución del Parlament sobre Felipe VI no tiene efectos jurídicos y, por tanto, no cabe recurso". "El Gobierno del PSOE dice que recurrirá igualmente. A sus pies, majestad", ha ironizado.

A su vez, la portavoz adjunta en el Congreso de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ione Belarra, ha criticado que el PSOE parezca "determinado a condicionar su futuro al de la Monarquía". "Es incomprensible, un país moderno necesita una Jefatura del Estado elegida democráticamente y no por descendencia", ha reclamado.

"SOBREACTUACIÓN GRATUITA, BOCHORNOSA, PELIGROSA Y ANTIDEMOCRÁTICA"

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha criticado a acusado al Gobierno de ser "más papista que el papa y salir a 'defender' a la monarquía corrupta ante una reprobación política de una institución democrática". "Una sobreactuación gratuita, bochornosa, peligrosa y antidemocrática", ha avisado.

El senador catalán de Podemos, Óscar Guardingo, ha criticado también que el Gobierno de Sánchez haya "desoído al Consejo de Estado para llevar al TC una resolución política del Parlament", como ya hizo la exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría. "Continuar judicializando la política, antes contra el independentismo y ahora contra el republicanismo", ha denunciado.

En esta línea, fuentes de la dirección del partido morado consultadas por Europa Press avisan al Gobierno de que "la Monarquía no se debe sobreproteger en un país democrático" y que, por el contrario, lo que debe hacer "es preguntar a los ciudadanos si consideran que la Monarquía sigue siendo la Jefatura de Estado más adecuada y dejar de bloquear en el Congreso que podamos investigar la corrupción".