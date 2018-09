Podemos avisa al Gobierno de que sería "altamente decepcionante" que Montón no dimita si se confirma trato de favor

"No me cabe la posibilidad de que, de confirmarse las informaciones, la ministra no dimita. Sería decepcionante", ha avisado la dirigente del partido morado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la Junta de Portavoces.

Así lo ha asegurado, al ser preguntada sobre cómo puede afectar a la relación de Podemos con el Gobierno el desarrollo del caso que afecta a la ministra, en el caso de que se niegue a dimitir. Según Belarra, no tiene otra opción si se confirman la últimas informaciones publicadas por 'eldiario.es' sobre los supuestos cambios en la calificación de una asignatura por parte de la URJC.

"Nosotros hemos escuchado las explicaciones de todo el mundo siempre, pero en este caso sería altamente decepcionante que un Gobierno que sale de la moción de censura por la Gürtel tenga una ministra con un máster que no cursó. De confirmarse, no cabe ninguna duda de que la ministra tendría que dimitir y seria muy decepcionante que no lo hiciera", ha enfatizado.

"SE PARECE MUCHO" A LOS CASOS DE CIFUENTES Y CASADO

Preguntada sobre si en Podemos aprecian diferencias entre este caso y el del líder del PP, Pablo Casado, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado que las informaciones relativas al máster de Montón "están por confirmarse" pero que, si así fuera, se trataría "de una práctica de trato de favor que se parece mucho".

"Hay muchas dudas sobre este caso, y la ministra tiene que dar explicaciones, no sólo ante la prensa, sino aquí en el Congreso. Espero que comparezca, pero de confirmarse las informaciones, que son gravísimas, tendría que dimitir igual que tendrían que haber dimitido Cifuentes o Casado", ha insistido.

En este sentido, Belarra ha señalado que a su formación no le han convencido las explicaciones que la ministra ha dado hasta ahora, motivo por el cual este lunes registraron en el Congreso la petición de comparecencia de montón. "No ha aclarado todo y hay muchas dudas", ha recalcado.