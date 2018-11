Podemos pide al Gobierno y grupos catalanes diálogo para no prorrogar Cuentas

El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido hoy al Gobierno que "no se resigne" a prorrogar los Presupuestos de 2018 y a los partidos catalanes "que no carguen sobre la gente trabajadora de Cataluña" las consecuencias de que no haya unas nuevas cuentas más sociales.

En declaraciones a los medios tras asistir a una conferencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Echenique ha pedido al Gobierno que lleve a cabo los esfuerzo necesarios para aprobar sus cuentas y no prorrogar los presupuestos del PP.

Asimismo, ha señalado que los partidos catalanes "tienen que pensar por qué motivo van a cargar sobre la gente trabajadora de Cataluña todo el despropósito que ha resultado la actuación del PP en la región o la falta de audacia del actual Gobierno".

"Los catalanes no tienen la culpa de lo que ha hecho el gobierno de PP y lo que no llegue a hacer el de (Pedro) Sánchez y tienen derecho a que se suba el salario mínimo a 900 euros o se aumente la inversión en dependencia un 40 %".

"Y ojo", ha añadido, "nosotros somos los primeros que hemos dicho que son una vergüenza las penas de prisión que se piden para los políticos catalanes", lo que además "causa desprestigio de nuevo a la alta magistratura del Estado".

No obstante, ha indicado que "pensamos que esa vergüenza de sentencia y actitud de los diferentes gobiernos" no debería ser trasladada a la gente trabajadora por los partidos catalanes.