Podemos no opina sobre la candidatura de Jordi Sànchez a la Generalitat de Cataluña, pero critica que siga en la cárcel

"Las personas que están en prisión no deberían estarlo. La judicialización del conflicto catalán es algo que no sólo no está ayudando sino que está empeorando la posibilidad de encontrar una salida política, que es como debe ser esta salida a un problema que es político", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso.

Montero se ha expresado así al ser preguntada, en concreto, sobre si cree que se debería permitir la investidura de Jordi Sànchez, que se encuentra en prisión preventiva por la causa que investiga a los responsables del procés --el candidato ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que lo deje en libertad para poder ser investido en un pleno del Parlament el 12 de marzo--.

"ES URGENTE QUE SE FORME UN GOBIERNO EN CATALUÑA"

De este modo, la dirigente del partido morado no ha querido posicionarse sobre la idoneidad de la candidatura de Sànchez ni sobre si se debería proponer a otra persona para facilitar la formación de un Gobierno, aunque sí ha defendido la necesidad de que se constituya urgentemente un Ejecutivo en Cataluña.

"Si la pregunta es sobre las consideraciones judiciales, no nos corresponde a los portavoces parlamentarios hacer valoraciones al respecto. Las cuestiones judiciales las resuelven los jueces y este no es un problema judicial, sino político y, por tanto, debería resolverse por una vía política", ha insistido, al ser preguntada de nuevo al respecto.

Así, ha añadido que su partido no sólo ha defendido esta postura "con el caso concreto de si se puede o no producir esta investidura y si las artimañas legales van a permitirlo o no sino en general, a lo largo de todo un proceso en el que la judicialización del conflicto no ha ayudado sino que ha empeorado la situación".

EXIGE AL GOBIERNO QUE NEGOCIE CON CATALUÑA

En esta línea, ha aprovechado para defender que la vía adecuada para resolver el conflicto catalán pasa por que el Gobierno de España permita que "haya una solución política, deje de esconderse tras los jueces y se ponga al frente de una negociación".

"Lo que hace falta es la voluntad política de un Gobierno que ahora mismo prefiere seguir escondido detrás se la judicialización y que se ponga a buscar una solución política para Cataluña", ha reclamado la portavoz de Unidos Podemos.