Podemos dice que la ovación a Juan Carlos I en el Congreso ha sido vergonzosa

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha calificado de "vergonzosa" la ovación que los parlamentarios han dedicado hoy al rey emérito Juan Carlos I en el acto solemne en el Congreso para conmemorar el 40 aniversario de la Constiución.

"No sabemos si evadió impuestos, si compartió testaferro con la Gürtel o cobró comisiones ilegales y millonarias. Hoy un Congreso que impide investigarlo le ha dedicado una vergonzosa ovación. Nosotros no hemos aplaudido. Nosotros no aplaudimos la impunidad", ha escrito Echenique en Twiter.

Al concluir el discurso del rey Felipe VI los diputados de Unidos Podemos no han aplaudido las palabras del monarca aunque han permanecido en pie igual que han hecho a la entrada de la Familia Real al hemiciclo.