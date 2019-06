Podemos y MÉS no aceptan la propuesta del PSOE para gobernar Baleares

Podemos y los ecosoberanistas de MÉS per Mallorca no aceptan la propuesta de reparto de consellerias que les ha planteado el PSOE, por lo que, a dos días de constituirse el Parlament balear el jueves, no formarían parte del Govern balear.

Los socialistas, liderados por Francina Armengol, quieren gestionar 8 departamentos y ofrecen 2 consellerias a Podemos y otras 2 a MÉS, una propuesta con la que ninguno de los dos partidos está de acuerdo.

Tras la reunión de esta tarde de los tres partidos, la secretaria general de Podemos en Baleares, Mae de la Concha, ha aseverado: "La oferta que nos hacen es inaceptable desde cualquier punto de vista, es una oferta que solo se puede rechazar".

Por el momento, ningún partido da por rotas las negociaciones para constituir un gobierno a tres en Baleares, pero fuentes de Podemos y MÉS han confirmado a Efe que, con este planteamiento, no formarán parte del ejecutivo autonómico, algo que deberán confirmar sus respectivas ejecutivas.

Tras varios días de reuniones, todo apuntaba a que PSOE y Podemos lograrían cerrar este lunes un pacto al que, finalmente, se sumaría MÉS.

El Parlamento balear se constituye el jueves: El PSIB-PSOE tiene 20 diputados por los 6 de Podemos y 4 MÉS per Mallorca. La mayoría absoluta se sitúa en 30.

MÉS no se ha movido de su posición a lo largo de la jornada de gobernar con 3 consellerias y en Podemos han mostrado su sorpresa cuando esta tarde los socialistas les han ofrecido solo 2 departamentos.

La número uno de Podemos en las islas ha dicho sobre la oferta del PSOE que supone una evidencia: "Quieren que estemos fuera del gobierno", lo que muestra a su parecer un cambio tras unos días de una "actitud muy cordial".

"Con 4 diputados es imposible que solo tengamos 2 consellerias; además, de las 3 consellerias que queríamos gestionar, se nos ofrece una y media, vaciada de contenido y de presupuesto. Lo dejo a vuestro criterio", ha dicho De la Concha a los periodistas.

Podemos no ha hecho "ruido de ningún tipo, ni necesario ni innecesario" durante estos días de negociación: "Hemos demostrado una altura de miras importante como personas que merecemos estar en el Govern balear", ha añadido.

De la Concha ha comentado que no sabe si "ha habido alguna llamada" (de Ferraz -la dirección socialista en Madrid) o si no les importa que estemos en la oposición", ha agregado.

Si Podemos se ha sentado a negociar para formar gobierno era porque se pretendía un "cambio real en Baleares, no una impostura", se ha quejado. En la legislatura que acaba de finalizar, Podemos respaldó desde fuera el Govern de PSIB-PSOE y MÉS.

En el caso de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, miembro de la dirección, ha explicado la posición de su partido para que sea un "Govern plural" y con representatividad de las tres fuerzas: "En MÉS per Mallorca pensamos que debemos gestionar tres conselleries".

"Poníamos como condición poder tener peso en el Govern, la oferta socialista nos parece que no es suficiente", ha insistido.

Por parte del PSIB-PSOE, Pilar Costa ha manifestado que mañana y el miércoles son la "fecha límite" para llegar a un acuerdo antes del inicio de la décima legislatura en el Parlament.

Costa ha manifestado que estos días se está "intentando pactar todo", desde la composición del Govern hasta la Mesa del Parlament y el programa político.

"Trabajamos para que PSOE, Podemos y MÉS formen parte del Govern y de todos los órganos políticos; hacer futuribles es poco útil", ha añadido.

Sobre el claro desacuerdo de Podemos y MES con aceptar dos consellerias, Costa ha comentado que le "parece totalmente respetable, cada uno defiende lo que considera oportuno".