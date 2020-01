Podemos: "La nueva ley del Mar Menor sólo persigue dejar sin efecto medidas que sí son eficaces aprobadas anteriormente"

Marín ha hecho estas declaraciones tras llevar a cabo un encuentro con la Plataforma SOS Mar Menor, formada por asociaciones vecinales, ecologistas y de defensa del territorio, para conocer su punto de vista sobre la nueva Ley que el Gobierno regional aprobará próximamente sobre el Mar Menor.

Marín compartió con el colectivo su preocupación por la "clara insuficiencia del texto que pretenden someter a votación". En opinión de la diputada, "lo único que realmente persigue esta nueva ley es dejar sin efecto medidas que sí que son eficaces para empezar a abordar soluciones a la catástrofe del Mar Menor, y que ya venían recogidas en la Ley 1/2018 de Medidas Urgentes".

Marín ha recordado que "aquella ley salió adelante en un contexto diferente, en el que Ciudadanos sí apostó por situarse del lado de quienes buscan soluciones reales", y ha afirmado que "hoy, sin embargo, vemos como Ciudadanos está completamente asimilado por el Partido Popular, y asume todos los despropósitos que plantea el Gobierno de López Miras".

Además, la portavoz de Podemos ha lamentado que "mientras que en aquella ocasión sí que se tuvo en cuenta la opinión de los expertos y de los colectivos sociales y vecinales, hoy vemos cómo esta ley se ha hecho sin el más mínimo consenso y de una manera absolutamente opaca".

Ahora, tal y como aseguran desde la formación morada, "no sólo es que no se hayan puesto en marcha las medidas urgentes que recogía la ley, sino que se las cargan de un plumazo con un decreto transformado en ley, para el que además no han contado con la participación de quienes más afectados se ven por este crimen medioambiental".

Desde Podemos Región de Murcia han mostrado su "pleno apoyo a las iniciativas que se tomen desde la Plataforma para reivindicar soluciones urgentes a este ecocidio", y han reivindicado el "papel protagonista" que los movimientos vecinales y sociales deben tener en el proceso de recuperación de la laguna.

Además, Marín se ha comprometido a transformar en iniciativas parlamentarias sus propuestas, así como a "tratar de frenar en el desarrollo del debate las medidas más nocivas y lesivas que contiene el texto de esa ley, y que en absoluto van a servir para mejorar la situación del Mar Menor".