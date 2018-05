Podemos Murcia apoyará la continuidad de Iglesias y Montero porque son ejemplo de "transparencia"

Así lo ha manifestado el secretario general y portavoz de Grupo Parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, en rueda de prensa tras ser preguntado acerca de la polémica que se ha generado por la compra de un chalé de 600.000 euros en la sierra de Madrid, lo que ha llevado a Iglesias y Montero a consultar a las bases sobre si deben dejar sus cargos por ello.

Según Urralburu, "es preocupante que en este país se hayan pasado ciertas líneas, lo hemos visto esta semana con este caso". "Es preocupante que cuestiones personales se conviertan en prioritarias en el orden político, que abran portadas de diarios y periódicos, sobre todo cuando vemos que determinados cargos políticos muy importante en el país se han dedicado a robar a manos llenas con estructuras mafiosas de corrupciones, que es la que desde Podemos se combate", ha insistido.

Por ello, ha señalado que son precisamente esas reacciones de la mafia "la que nos lleva a esta situación", por lo que ha abogado porque se distinga "entre el periodismo profesional, la información, el amarillismo y la difamación, porque estamos en campaña de difamación y Podemos, desde que nació, lo ha sufrido".

Sin embargo, ha resaltado que desde la dirección regional de Podemos lo tienen muy claro, "estamos convencidos de que lo estamos haciendo muy bien y apoyaremos su continuidad".

Y es que, ha explicado, "cuando se puede demostrar de dónde vienen los recursos, cómo se han ganado el dinero, que todo es en limpio y transparente, no hay nada que objetar, porque las personas tienen derecho a su intimidad y a tomar sus decisiones, equivocadas o no, pero son sus propias decisiones y no forman parte del discurso político".

Para concluir, Urralburu considera que "es más grave saber que tenemos un presidente que en un informe policial aparece como M.Rajoy, en los papeles de Bárcenas". "La responsabilidad de la corrupción en este país recae en el PP", ha concluido.