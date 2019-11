Podemos recalca que la PNL de Vox supone regresar al código penal franquista

El secretario general de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, ha señalado este viernes que la iniciativa de Vox para pedir la ilegalización de los partidos separatistas cita "textualmente" un artículo del Código Penal franquista de 1944.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento madrileño, Morano ha calificado de "inaudito" que ayer se aprobara en la Asamblea de Madrid, con los votos de PP y Ciudadanos, una proposición no de ley de Vox, en la que se insta al Gobierno a ilegalizar "los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España".

También pide a la Unión Europea que incluya a los CDR en su lista de organizaciones terroristas y "se proceda de inmediato a suspender cualquier pago" o subvención que pudieran estar percibiendo estos CDR o "cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta".

"Es lo más impresionante que he vivido jamás en mi actividad parlamentaria", ha dicho Morano, que ha criticado que PP y Ciudadanos arremetieran contra Vox por llevar a la Asamblea esta iniciativa, y finalmente votaran a favor.

A su juicio, la iniciativa del partido de Santiago Abascal era "una barbaridad jurídica", que reclamaba la ilegalización de partidos "simplemente por tener una ideología separatista".

"Iríamos detrás todos los demás que no compartamos su modelo de restricción de las libertades y de estar en contra de la democracia", ha comentado.

Pese a que la propuesta no es vinculante, Morano ha explicado que existen precedentes en otras cámaras en los que "no se han dejado discutir determinadas proposiciones no de ley por no estar su contenido dentro de la Constitución", y ha citado el caso del Parlamento balear, donde no se pudo abordar el asunto de la Monarquía.

"Llamo a PP y Ciudadanos a que dejen de bailarle el agua a Vox porque estamos poniendo en peligro las libertades de todos y todas", ha declarado Morano, que ha confiado en que los españoles defiendan en las urnas este 10-N "la democracia".