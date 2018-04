Podemos dice que aún no hay fecha de moción porque PP "utiliza las instituciones para ponerlas a su servicio"

Así lo ha expresado Ruiz-Huerta, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Cámara regional, ya que la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, aún no ha decidido fijar la fecha de la moción, porque puede hacerlo hasta antes del 7 de mayo.

"Hace ya un mes que se registró y calificó la moción de censura y hasta la fecha no tenemos fecha. Es un claro ejemplo de que el PP utiliza las instituciones para ponerlas a su servicio y vemos cómo el PP utiliza la presidencia de la Asamblea para ponerla a los intereses del PP. No hay ninguna explicación", ha lamentado Ruiz-Huerta.

Así, la portavoz de la formación morada ha incidido en que Madrid "necesita una moción de censura que cambie el partido en el Gobierno"; porque "no es un problema de individualidades concretas", es un ejemplo "de cómo ha funcionado el PP en los últimos casi 25 años de Gobierno que ha sido instrumentalizando lo público".

A su juicio, un sustituto de Cifuentes "no es solución", porque las políticas "van a ser igual de nefastas" y lo que hace falta es "un cambio de Gobierno para que se lleguen a celebrar unas elecciones limpias en 2019". Al mismo tiempo, ha afeado a Ciudadanos que exijan la dimisión de Cifuentes, antes que apoyar la moción socialista, porque sustituir a Cifuentes por "cualquier" integrante del PP "no va a cambiar nada".

Al ser preguntada sobre si Podemos acudirá a la fiesta del Dos de Mayo, Ruiz-Huerta ha indicado que esto lo decidirán en la reunión del Grupo Parlamentario, aunque ya ha señalado que lo "deseable" sería que hubiera una fiesta de la Comunidad "libre de esa presidenta que es cuestionada".

"No nos merecemos celebrar una fiesta regional con esta señora al frente de la Institución. Podemos decidió ya no acudir el año pasado, con una presidenta en entredicho por haber amañado presuntamente el contrato de cafetería de la Asamblea y la falta de credibilidad ha crecido. Hay motivos de sobra para no acudir a estos actos, aunque van a entregar medallas y no quisiéramos hacer un desplante a las personas premiadas, por eso tomaremos la decisión definitiva mañana", ha sostenido la portavoz de Podemos.