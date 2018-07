Podemos dice que el PSOE no ha intentado negociar con ellos el techo de gasto y lamenta que "la llave" la tenga el PP

Podemos todavía no ha desvelado si va a apoyar o no la senda de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto diseñados por el Gobierno, aunque sí tiene claro que las cifras no les gustan. De hecho, fuentes del partido morado aseguran que el Ejecutivo no ha intentado negociarlas con ellos y que lo que han planteado está pensado para gustar más al PP, que es quien tiene "la llave" para aprobarlos con su mayoría absoluta en el Senado.