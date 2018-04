Podemos y PSOE presionan a Ciudadanos para que retire su apoyo a Cifuentes y apoye la moción de censura

Tanto el secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, como el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, han mostrado la misma postura en declaraciones a los medios de comunicación después de que los socialistas hayan presentado la moción de censura esta tarde contra la presidenta tras esta última información y otra que apunta a que la presidenta del tribunal de evaluación del TFM de Cifuentes ha declarado que no reconoce el acta de ese trabajo.

"Todo lo que nos contó Cifuentes era falso. La presidenta del tribunal dice no conocer a Cifuentes y no haberla evaluado. Esto reviste la suficiente gravedad para que dimitiera si le quedara algún tipo de vergüenza", ha sostenido Espinar al mismo tiempo que ha aseverado que hay dos responsables "desde Génova, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tiene que hacer dimitir a Cristina Cifuentes y Ciudadanos".

"Es una formación a la que votan para regenerar la vida política. Es una formación política de derechas, no estoy de acuerdo con las propuestas de Ciudadanos para la sociedad, pero creo que sus votantes tienen una visión de regeneración de la vida política cuando depositan su voto. Un voto para la regeneración de la Comunidad de Madrid no puede terminar en el apoyo al Gobierno de Cifuentes", ha espetado Espinar a la formación naranja.

Por su parte, Gabilondo ha señalado que espera que Cs "comprenda" que no se puede continuar en una situación de "sobresalto tras sobresalto mientras languidece la Comunidad". A su parecer, estos no están puestos en la tesitura de tener que retratarse porque ya están "retratadisímos" porque llevan "tres años apoyando al Gobierno del PP en decisiones fundamentales".

"Lo ha apoyado en la investidura, en los presupuestos, en leyes decisivas... lo que tienen que hacer es orientar y anteponer a ese apoyo algo más importante: apoyar a la ciudadanía", ha soltado el parlamentario.

Asimismo, les ha instado a que "reorienten su política" porque "si no una vez más serán aquellos que consoliden al PP en el Gobierno y a Cifuentes como presidenta". "Me parece que en esta situación Cifuentes no puede ser la presidenta", ha subrayado.

"Proponemos que hay que cambiar de rumbo y nos dirigimos a Ciudadanos para saber si quieren seguir apoyando a Cifuentes o prefieren otra alternativa", le ha lanzado el socialista al partido naranja.

"RESPETO A LOS CIUDADANOS"

Asimismo, el portavoz socialista ha reiterado que presentan la moción de censura porque la situación se está haciendo "insostenible". "Creíamos que había que hacerlo por respeto a los ciudadanos, por respeto a las instituciones, por respeto a quienes representamos y por eso hemos presentado esta moción. Madrid necesita estabilidad y nosotros no vamos a trabajar para que se mantenga durante un año esta inercia de sorpresa tras sorpresa", ha sostenido.

Gabilondo ha sostenido que no tienen "ansiedad ni precipitación", sino que lo que creen es que la Comunidad "se merece un gobierno que atienda a sus problemas y no viva en esta permanente convulsión de asuntos que tienen que ver entre tribunales o denuncias".

En otro orden de cosas, ha asegurado que no le gustó la primera intervención del rector, Javier Ramos, "cuando salió más bien a amparar todo lo que sucedía" ya que parecía que "estaba diciendo que no había sucedido nada raro". Pero, ha defendido que luego sí le gusto que tuviera el "coraje académico para reorientar la posición" y abrir una información reservada. Además, también ha defendido que Crue Universidades Españolas pusiera a dos observadores externos, a petición de la propia URJC.