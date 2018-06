Podemos: "Rajoy no se va, le echamos"

Podemos ha destacado hoy que el anuncio de Mariano Rajoy de que dejará la Presidencia del PP se ha producido gracias a la gente "que no perdió la esperanza" en la calle. "Rajoy no se va, le echamos", es la frase que repiten los dirigentes de la formación morada.

Entre ellos, el secretario general del partido, Pablo Iglesias, quien ha afirmado en Twitter que "Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción".

"Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto", confiesa Iglesias.

El número dos de Podemos, Pablo Echenique, ha coincidido en que ha sido "la España del 15M, del feminismo, de la PAH, de los pensionistas en la calle" quien ha echado a Rajoy junto a "su corrupción, su crueldad con los más humildes y su servilismo con los poderosos".

"Si Ciudadanos no lo hubiera sujetado, lo habríamos echado mucho antes", añade el secretario de Organización de Podemos.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha abundado en la misma idea: "M.Rajoy no se va, le echamos. Los pensionistas, las feministas, los estudiantes: la España del 15M, que nunca perdió la esperanza y que construye con fuerza un país mejor", ha señalado también en las redes sociales.

"Echamos a M.Rajoy pero el PP se queda. Pelearemos que no haya impunidad y que devuelvan lo robado", avisa la portavoz parlamentaria.

A las reacciones se ha sumado la del futuro candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, quien también coincide en que "Rajoy no se va", sino que "lo echa la ola de cambio que comenzó el 15 de mayo de 2011".

"Primero fue Aguirre, hace un mes Cifuentes, ahora le decimos adiós a Rajoy", repasa Errejón que recuerda que el todavía presidente del PP "capitaneó los mayores recortes sociales de la historia democrática, el maltrato a los derechos civiles, la insensibilidad y la injusticia en favor de los privilegiados".

Tras decir "adiós Rajoy", Errejón cree que ahora toca "reconstruir una España que no deje a nadie atrás".

El líder de Podem en Cataluña, Xavier Domènech, ha insistido en que a Rajoy "le echa la ciudadanía que durante todos estos años ha estado empujando por la democracia", y ha avanzado que "se abre un nuevo tiempo en el que no solo debemos pasar página del PP sino también de todo su legado".

Otra de las reacciones en las redes sociales ha sido la de la diputada de Podemos, Carolina Bescansa, quien ha expresado sus "mejores deseos a Mariano Rajoy en su nueva etapa". "Un paso imprescindible para regenerar el PP", apunta.

Más escueto, pero contundente, ha sido el también diputado del grupo de Unidos Podemos y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quien ha escrito en Twitter: " M.Rajoy se va. Fin de la cita".

Y el coportavoz de Equo y diputado por Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha resaltado que Rajoy "dimite en el día mundial del medio ambiente".

"Su falta de políticas ambientales fue desastrosa en muchos ámbitos. Muchos nos acordamos de su triste comentario sobre su primo y el cambio climático. Así que la salida de Rajoy es un regalo para este día", ha afirmado.