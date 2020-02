Podemos acusa a Revilla de "criminalizar a los emigrantes" en la pérdida del ferry con Irlanda

Desde la formación morada, en un comunicado, han pedido al presidente regional que "deje de criminalizar a los inmigrantes que tratan de entrar en Inglaterra a través de Santander", del mismo modo, le instan a "no continuar con el discurso de que la línea de Britany Ferries con Irlanda se ha suprimido por culpa de los polizones".

Y es que Podemos ha insistido en que la compañía del ferry "no apuntaba a ese motivo y basta buscar en Google para ver que el puerto de Bilbao tiene el mismo problema que el santanderino con la entrada de personas en situación no regularizada".

Para la formación morada, "Miguel Ángel Revilla en las últimas fechas ha virado su discurso acercándolo al discurso de Vox, algo que no nos extraña, ha tardado pero ha perdido los complejos y ahora asoma el auténtico Revilla".

Para Mercedes González, portavoz de Podemos Cantabria, "es repulsivo que hable de los inmigrantes como personas que no tienen pinta de estar de vacaciones, evidentemente no lo están, están aquí huyendo de la miseria y esas declaraciones no hacen más que clarificar el tipo de persona que es Revilla" .

Según González, "lo que tenía que hacer Revilla es dejar de lanzar cortinas de humo y ponerse a trabajar para que el puerto tenga mercancías que mover".