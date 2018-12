Podemos celebra que el Rey "se aleje" de las tesis del PP, Cs y Vox aunque dice que su discurso "no resulta creíble"

En declaraciones a los periodistas para valorar el discurso navideño del Rey, Echenique ha afirmado que "se agradece la intención" del monarca. Pero ha incidido en que su "intento de alejarse del discurso del 'a por ellos'" no es creíble después de que al año pasado lo "avalase" y "diera el pistoletazo de salida a la estrategia autoritaria y represiva" del PP, Ciudadanos y Vox.

"El año pasado veíamos como Felipe VI hacía algo que no se espera de un monarca en una Monarquía parlamentaria y era meterse en política", ha sentenciado el dirigente del partido morado.

Echenique tampoco ve "creíble" el "intento" del Rey de dirigirse a los jóvenes, teniendo en cuenta que la Casa Real es, a su juicio, "una institución que se asocia al pasado". "Una institución que se elige por fecundación y no por sufragio, eso en un país democrático no parece muy joven", ha destacado, para después apuntar que "lo que dicen las encuestas es que los jóvenes no apoyan mucho la institución".

Para Echenique, esto mismo ocurre con la apelación del Rey a la igualdad cuando de trata de "una institución que en su propio diseño es machista". "No sería el Rey si no se discriminara a las mujeres en la línea de sucesión", ha agregado. Asimismo, ha recalcado que la mención a la corrupción es "la parte menos creíble" cuando este año se han "conocido indicios" sobre la figura del rey Juan Carlos I.

En definitiva, ha dicho que Felipe VI "tiene buen olfato político" porque se ha dirigido a aquellos sectores en los que "tiene apoyos muy limitados", como los jóvenes, las mujeres o territorios como País Vasco o Cataluña, pero ha hecho hincapié en que su discurso "no resulta creíble".