Podemos La Rioja escenifica su división a horas de nombrar a su consejera

Podemos La Rioja ha escenificado la división entre sus dirigentes más veteranos y su diputada regional, Raquel Romero, a horas de conocerse la composición del nuevo Gobierno autonómico, donde una mujer de este partido será la titular de una Consejería en virtud del acuerdo alcanzado con el PSOE.

El Equipo Técnico de Podemos La Rioja -órgano de dirección del partido morado en esta región- designó el pasado día 24 de agosto a la secretaria del grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Logroño, Nazaret Martín, como su representante en el futuro Consejo de Gobierno.

Sin embargo, anoche informó en un comunicado de prensa que Martín renunciaba a ser consejera al no poder compatibilizar su vida personal, laboral y familiar. Además, el órgano de dirección de Podemos La Rioja anunciaba que convocaba una reunión para esta misma mañana, tan solo una hora antes de la toma de posesión de la nueva presidenta, Concha Andreu.

En esa reunión, se ha designado a Amalia Revuelta, funcionaria de la Consejería de Hacienda del Gobierno riojano, como la nueva consejera de Participación, Derechos Humanos y Cooperación, de la que será responsable Podemos, una propuesta que -según han explicado fuentes de la formación morada a Efe- deberá ser ratificada por la nueva presidenta regional socialista, Concha Andreu, que esta tarde dará a conocer la composición de su Ejecutivo.

Las diferencias en la formación morada se han escenificado porque la única diputada de Podemos en el parlamento regional, Raquel Romero, ha dicho a los periodistas que no concede validez a esa reunión del Equipo Técnico y que ella, portavoz del mismo, no sabe quién lo ha convocado y se ha hecho "a sabiendas" de que ella no podía acudir porque tenía que estar en la toma de posesión de Andreu.

"Designar el Gobierno regional -ha dicho- es una potestad de Concha Andreu" y "entiendo que va a estar a la altura de las circunstancias", ha subrayado Romero, quien no ha hecho más declaraciones.

Por su parte, el exsecretario general de Podemos La Rioja y miembro del Equipo Técnico, Francisco Garrido, ha señalado a Efe que Romero, "si hubiera querido", podía haber participado en esta reunión, en la que "había quorum para adoptar decisiones".

Romero ha indicado, en los últimos días, que ella nunca ha señalado que no quería ser consejera, que es algo que se ha barajado desde que Podemos mantuvo las conversaciones con el PSOE para la formación del Gobierno.

Estas conversaciones, en julio, se rompieron después de que Podemos, según el PSOE, pidiera formar parte del Consejo de Gobierno con tres consejerías, lo que los socialistas no aceptaron y le ofrecieron tres cargos intermedios.

El pasado 21 de agosto, el PSOE aceptó que Podemos asuma la responsabilidad de una de las nueve consejerías que tendrá el Gobierno riojano, que será la de Participación, Derechos Humanos y Cooperación.

Andreu comunicará esta tarde la composición de su Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Podemos-Equo, que será paritario y del que se conoce que la Consejería asignada a Podemos estará liderada por una mujer.