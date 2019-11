Podemos asegura que Sánchez se "quitó la careta" con Cataluña y busca el acercamiento con PP y Cs

"Con la excusa de Cataluña se le está quitando la careta a Sánchez con una clara inclinación para cerrar un acuerdo con Casado y Rivera", ha señalado el diputado de Podemos, Rafael Mayoral, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Ha explicado que en estos comicios Pablo Casado y Albert Rivera están "más abiertos a alcanzar un acuerdo con el líder socialista y dejarle gobernar", ya que descarta de plano que se pueda producir otra repetición electoral.

INSISTE EN LA COALICIÓN

A su juicio, Sánchez está haciendo un "ejercicio de hipocresía" al negar un pacto con Podemos aduciendo diferencias por la crisis de Cataluña. Aunque desde Podemos no descartan la coalición, ya que apuestan que si obtienen un buen resultado electoral el domingo Sánchez tendrá que sentarse a negociar con ellos.

"Sánchez lo que teme es que nosotros subamos y nos hagamos fuertes. Si nosotros nos hacemos fuertes en estas elecciones, no le va a quedar más remedio que responder a un gobierno que demanda la mayoría social", ha asegurado.

En este sentido ha recalcado la importancia de que Podemos esté en el gobierno porque "no se puede dejar solo a Sánchez". "Cuando se le deja solo, no firma la derogación de la reforma laboral", ha explicado, poniendo de manifiesto que el PSOE no se compromete con lo firmado con Podemos en los Presupuestos Generales.

Asimismo, sobre la medida propuesta por el PSOE de que gobierne la lista más votada, Mayoral ha lamentado que no es seria y que supone querer cambiar las reglas del partido, una vez ha comenzado.

Con todo, ha sostenido que tras el debate electoral de este lunes "lo que quedó claro es que el único voto seguro que tienen la gente trabajadora y las Pymes es el de Unidas Podemos". Y ha lamentado que el debate electoral se enmarcó fundamentalmente en los intereses partidistas.

CRITICA ANUNCIO DE CALVIÑO

Por otro lado, después de que Sánchez anunciara que si gana las elecciones situará como vicepresidenta económica a Nadia Calviño, Mayoral ha censurado que es la "Margaret Thatcher del Gobierno".

"Esta señora está planteando acabar con las indemnizaciones por despido y abrir la posibilidad de la capitalización de las pensiones", ha criticado. a la vez que ha señalado que "hay quien la llama la Margaret Thatcher del gobierno de Sánchez".

A su juicio, Calviño es "una burócrata de la Unión Europea que viene a garantizar los intereses de los grandes monopolios".