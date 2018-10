Podemos dice a Sánchez que Felipe VI "no necesita que nadie le defienda" tras la reprobación en el Parlament

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido morado este lunes, al ser preguntado por su opinión acerca del hecho de que el jefe del Ejecutivo anunciara "medidas legales" tras la resolución aprobada en el Parlamento catalán que reivindica los valores republicanos y apuesta por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".

"Una moción en el Parlament que no es vinculante es una declaración que no tiene efectos jurídicos y además la Constitución dice que la figura del Rey es inviolable", ha apostillado el secretario de Organización del partido morado, antes de insistir en que "Felipe VI no necesita que nadie le defienda y no debe preocuparse".