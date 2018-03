Podemos critica la candidatura de Jordi Sànchez a la Presidencia de la Generalitat porque no está en Cataluña

"No creemos que sea la mejor opción. Creemos que es hora de que haya un gobierno que responda a lo que han votado catalanes, pero que esté en Cataluña y que se pueda dedicar a los problemas de los catalanes", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión del equipo de Podemos 'Rumbo 2020' para tratar la "revolución feminista".

Así lo ha puesto de manifiesto al ser preguntada en concreto sobre el recurso de apelación que el candidato a la Presidencia de la Generalitat ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que le permita "a la mayor brevedad posible" un permiso para acudir a su investidura en el Parlament después de la negativa del instructor de la causa contra él, el magistrado Pablo Llarena.

Aunque no ha querido entrar a comentar la estrategia procesal de Sànchez, sí ha reconocido que, a su juicio, no es la mejor opción para presidir la Generalitat, ya que no está en Cataluña al encontrarse en prisión preventiva.

CONTRA LA JUDICIALIZACIÓN DEL CONFLICTO CATALÁN

No obstante, Montero ha vuelto a rechazar la "judicialización" del conflicto catalán. "El problema político se tiene que resolver por la vía de la negociación y el dialogo no por la via judicial", ha defendido.

"Todo lo que implique judicializar es algo que va a dificultar y enconar aun más las posibilidades de encontrar una salida que satisfaga a catalanes y españoles. Nosotros vamos a seguir apostando por que se deje de judicializar conflicto y se apueste por vías políticas", ha enfatizado.