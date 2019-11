Podemos advierte que, aunque Sánchez niegue una gran coalición, el PSOE y el PP pueden forjar un "acuerdo político"

"Lo que dice es que no tendrá una coalición con el PP, lo que no dice es que quiere un acuerdo con una fuerza de izquierda", ha señalado. "Lo que omite es si va a haber un acuerdo político con el PP, es que puede no haber coalición, pero puede haber un acuerdo político", ha asegurado Díaz en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

Según Díaz, Sánchez "los lunes, miércoles y viernes dice una cosa y los martes, jueves y sábado dice la contraria". Y ha recalcado que las palabras del presidente en un acto en Vitoria no "impiden" que se forje un pacto con el PP.

Por ello, ha pedido a Sánchez que anteponga los intereses partidistas y que haya entendimiento para una coalición de gobierno "con tranquilidad" con Podemos. En esta línea, ha instado al PSOE a que clarifique cómo va a proceder al recorte de 1.600 millones de euros, si "volverá a recortar por abajo o por arriba". "¿Cómo van a hacer este ajuste que manda Europa?", ha cuestionado.

MENSAJES CRUZADOS ENTRE SÁNCHEZ E IGLESIAS

En respuesta a las reiteradas advertencias de Iglesias sobre la probabilidad de que el PSOE forme una gran coalición con el PP tras los comicios del 10 de noviembre, Sánchez se ha comprometido en un mitin a no hacer "ninguna gran coalición con el PP" ni tampoco a "pactar un Gobierno con un partido" que tiene acuerdos con una "ultraderecha que banaliza la violencia de género", ha dicho en alusión a Vox.

Ante estas declaraciones, Iglesias ya ha contestado en otro acto en Palma de Mallorca que no se fía del dirigente socialista y ha advertido a la ciudadanía de que los poderosos apuestan por "la restauración del bipartidismo".