Podemos urge ahora a Sánchez a hacer pública su tesis doctoral pero no cree necesario que comparezca en el Congreso

Podemos no ve necesario que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda al Congreso a dar explicaciones sobre su tesis doctoral, como quiere Ciudadanos, pero sí ve imprescindible, para zanjar esta polémica, que el jefe del Ejecutivo haga público y accesible en Internet su trabajo, que ahora sólo se puede consultar de forma presencial en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, sumándose a las peticiones realizadas por su secretario general, Pablo Iglesias, y los principales dirigentes del partido morado, que desde primera hora de este jueves urgen al presidente a aclarar este asunto y "disipar dudas", haciendo su tesis accesible también en Internet.

Aunque el líder morado salió este miércoles en defensa de Sánchez y de su decisión de permitir que su investigación solo pueda ser consultada de forma presencial, este jueves ha afirmado, a su llegada al Congreso, que es necesario que la haga pública, en favor de la transparencia y para no dar al presidente del PP, Pablo Casado, "ni media excusa" para no enseñar los trabajos del polémico máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Tras señalar que su tesis sí está disponible en Internet, Iglesias ha subrayado que existe "una demanda social de transparencia" y para evitar la, a su juicio, "ridícula" imagen de colas de periodistas en las Universidad Camilo José Cela intentando "robar" fotografías de la tesis del presidente, Sánchez debería facilitar ya el acceso a la misma.

"LO MÁS SENSATO" PARA NO DAR "EXCUSAS" A CASADO

"Lo más sensato que puede hacer el presidente es hacer accesible su tesis y no dar ni media excusa a Casado para que no enseñe sus trabajos de máster", ha apostillado el líder del partido morado en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja.

En esta misma línea, la portavoz parlamentaria de Podemos ha asegurado que "no tiene ningún sentido" que el trabajo de Sánchez "se esté publicando a trozos a través de fotos de teléfonos móviles y que no se pueda consultar online".

"Hay distintas modalidades sobre cómo presentar una tesis, tanto por artículos como en un trabajo más amplio. El autor legítimamente puede decidir si está en acceso público o no. Pero creo que lo que no tiene mucho sentido es que se esté publicando a trozos la tesis a través de fotos de teléfonos móviles y que no se pueda consultar online", ha explicado, preguntada por el motivo de que ahora sí pidan al presidente que publique online el trabajo, tras defender un día antes la legitimidad de no hacerlo.

"Creo que debe hacerla pública y confiamos en ello", ha manifestado Belarra, quien ha insistido en que están "convencidos" de que Sánchez va a optar por esta opción y va a publicar su tesis, y, por lo tanto, no contemplan el escenario de tener que apoyar la petición de comparecencia en el Congreso del presidente plantea Ciudadanos. "Esa medida creo que no tendría sentido si hace publica la tesis, que es lo que creo que tiene que hacer", ha enfatizado.

"CIUDADANOS QUIERE CUBRIRLE LAS ESPALDAS A CASADO"

Además, ha criticado al partido de Albert Rivera por preocuparse ahora de este asunto, cuando "nunca" lo estuvo "por averiguar quién era el M. Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas".

"Los grandes aspavientos de Ciudadanos en realidad lo que pretenden es cubrirle las espaldas a Casado, que es a donde apuntan todos los focos, que es quien no ha presentado su trabajo fin de máster y no sabemos si lo tienen. De hecho, creo que la mirada de la gente en España piensa que en realidad Casado no tiene ese trabajo y por eso no lo presenta", ha ahondado.

Al igual que Iglesias y Belarra, el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha defendido en las redes sociales que Sánchez "debería publicar su tesis por transparencia y porque lo demanda una sociedad moderna del Siglo XXI". "Pero Pablo Casado, acusado por la jueza de prevaricación y cohecho impropio, debería enseñar su TFM y dejar de insultar la inteligencia de los españoles", ha apostillado.

A su vez, el diputado de Podemos y candidato a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha asegurado que aunque se trata de "una decisión personal" del presidente, sí "ayudaría" a resolver dudas que pusiera su tesis en abierto.

"Para disipar dudas, ahora que hemos elevado tanto el nivel de transparencia, lo mejor es que la tesis pudiera estar en abierto, y nadie pueda estar dando excusas a Casado para atrincherarse con un máster que puede llegar a sede judicial", ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso.

Eso sí, ha asegurado que las últimas informaciones que apuntan que Sánchez plagió parte de su tesis de artículos publicados por el propio presidente "son un tanto precipitadas", porque uno "no se puede plagiar a sí mismo". "Es una contradicción conceptual, eso no se puede hacer", ha señalado, para insistir en que, aun así, para "disipar todas las dudas, lo más sencillo" es que publique la tesis.