Podemos pone ya deberes a Sánchez: revalorizar las pensiones y permisos iguales de maternidad y paternidad

Podemos ha puesto este lunes sus primeros deberes al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha exigido que las primeras medidas que adopte el Consejo de Ministros que configure sean la de establecer permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles y la de revalorizar las pensiones en base al IPC.

"La moción de censura se ganó no por los trabajos de ningún partido en concreto sino por la movilización de las mujeres y los pensionistas en la calle, y el nuevo presidente tiene que tener eso en cuenta en su primer Consejo de Ministros", ha defendido el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Podemos junto a la secretaria de Participación, Noelia Vera, tras la reunión de la Ejecutiva que ha celebrado el partido morado este lunes, en la que también han reafirmado su apuesta por formar parte del nuevo Gobierno.

"PEDRO SÁNCHEZ NO NOS HA LLAMADO"

A este respecto, los coportavoces del llamado Consejo de Coordinación de Podemos han criticado que de momento no han mantenido ningún contacto con el PSOE, y que el nuevo presidente ni siquiera ha hablado con el secretario general 'morado', Pablo Iglesias. "No nos ha llamado", ha lamentado Vera.

A pesar de no conocer de primera mano los planes de Sánchez, los dirigentes de Podemos han lamentado que algunos de los principales dirigentes del PSOE hayan avanzado ya que la opción por la que se está decantando el nuevo presidente es por formar un Consejo de Ministros monocolor.

"Parece que Sánchez va a optar por un Gobierno más débil, con más dificultad para sacar adelante ciertas medidas progresistas. La decisión es de Pedro Sánchez, no le hemos hecho exigencias en ese sentido, y estamos a la espera", ha insistido Vera. "Pedro Sánchez va a tener difícil hacer cambios legislativos en políticas públicas con un Gobierno que tiene el menor apoyo parlamentario de todos los Gobiernos en Europa, pero parece que es una decisión del presidente, una decisión que no nos ha comunicado", ha enfatizado Echenique.

Preguntados por la posibilidad de que el PSOE les ofrezca entrar en el Gobierno, pero no asumiendo carteras ministeriales sino a través de cargos de menor responsabilidad, Echenique ha criticado que en principio Podemos no ve sensata una opción intermedia de este tipo.

"Nosotros entendemos que hay básicamente dos opciones: Que haya un Gobierno de integración en el que el cálculo de los apoyos electorales que tiene cada fuerza se vean representados como lo que son, y hay otra opción, que es que haya un Gobierno monocolor del PSOE. No parece muy sensato que haya opciones que no sean estas dos", ha explicado Echenique.

Así, ha reafirmado que su partido ya ha dicho "claramente" cuál prefieren: La de un Gobierno de coalición, "más estable" y con "mayor apoyo parlamentario". "Esta no parece que sea la opción de Pedro Sánchez", ha lamentado el secretario de Organización.

En todo caso, Vera ha insistido en que de momento no tienen "ningún tipo de información" y, por ello, ha argumentado que "es complicado posicionarse sobre algo" que no se les ha comunicado. "Estamos a la espera. Cuando Pedro Sánchez quiera sentarse con Pablo Iglesias pondremos nuestra intención en llegar a un acuerdo, pero de momento no tenemos ni idea", ha recalcado.