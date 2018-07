Podemos prefiere a Soraya sobre Casado, "un tipo peligroso para la democracia, cuyos padrinos son Aznar y Aguirre"

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ruiz-Huerta ha afirmado que respeta los procesos internos y celebra que el PP "se haya sumado a democratizar un poco su organización y que tengan primarias como los demás". "No me gusta ninguno de los dos candidatos del PP. Es como tener que elegir entre susto y muerte", ha añadido.

No obstante, ha opinado que "el peor de todos los males es que Casado ganara estas primarias porque representa la facción más extrema de la derecha, el aznarismo, que quiere que vuelvan los votantes que se han ido a Ciudadanos y Vox". "Es peligroso para la democracia, para los Derechos Humanos. No gustándome nada ninguno, lo mejor es que sea Sáenz. No le deseo a mi país que uno de sus partidos más importantes esté presidido por un tipos cuyos padrinos son José María Aznar y Esperanza Aguirre", ha apostillado.

Preguntado por la prensa sobre esta misma cuestión, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha recordado que en las primarias del PSOE no se decantó por ningún candidato porque no es miembro de su partido. Por eso no quiere ahora opinar de otros partidos y ha mostrado "respeto absoluto".

Eso sí, ha dicho que el procedimiento utilizado por el PP es "adecuado". "Me parece bien que lleguen con el máximo acuerdo posible y están descubriendo lo complicado que es lograrlo. Quiero desearle éxito porque es muy bueno para España y Madrid que un partido de la importancia del PP logre un liderazgo consistente, de futuro, de transformación y para abordar los problemas de España, que falta hace", ha dicho.

"No me entrometo en lo que haga el PP, pero no soy indiferente, sino que tengo interés en lo que ocurra. Lo mismo se lo deseo a Podemos y Cs. Los partidos son pilares y vértebras de la democracia y que les vayan bien las cosas es importante para todos nosotros. Y nuestro objetivo es ganarles", ha concluido.