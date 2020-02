Podemos reprocha a Urkullu que se "lance" a elecciones cuando debería dirigir sus esfuerzos al derrumbe en Zaldibar

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha reprochado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que se "lance" a unas elecciones autonómicas "absolutamente innecesarias", cuando "todos los esfuerzos del Gobierno deberían dirigirse" a solucionar "la crisis derivada del derrumbamiento del vertedero de Zaldibar". Además, ha lamentado que el presidente del Ejecutivo vasco "claudique" y cierre la legislatura "sin haber cumplido más de la mitad de su programa de Gobierno".

Martínez ha ofrecido esta tarde un rueda de prensa en Bilbao, tras la confirmación de que las elecciones autonómicas vascas se adelantan al 5 de abril, según ha anunciado el Lehendakari.

El dirigente de Euskadi Podemos ha considerado que se trata de una convocatoria de elecciones "absolutamente innecesaria" y ha criticado que el Urkullu haya decidido adelantar los comicios "en unos días en los que todos los esfuerzos del Gobierno deberían dirigirse a la solución de la crisis derivada del derrumbamiento del vertedero de Zaldibar".

"Iñigo Urkullu huye para no rendir cuentas, para no dar explicaciones, demostrando falta de respeto y de sensibilidad", ha censurado, para afirmar que el Lehendakari "no le parecen importantes las dos familias rotas por culpa de la negligencia del gobierno".

Tras mostrar su solidaridad y cariño a las familias de los dos operarios que permanecen desaparecidos bajo los escombros desde el pasado jueves cuando se produjo el derrumbe del vertedero, Martínez ha insistido que el Lehendakari "se va cuando tiene una crisis que gestionar y su respuesta es lanzarnos a una nueva convocatoria electoral".

A su entender, un adelanto electoral "debería ser algo excepcional" y no algo "basado en un interés puramente electoral del partido del gobierno, al que no le importa dejar a medias el trabajo en marcha del Parlamento". "Urkullu ha claudicado, ha tirado la toalla, y ha optado por cerrar esta legislatura sin haber cumplido más de la mitad de su programa de gobierno", ha criticado.

Lander Martínez ha dicho que presidente del Gobierno Vasco, "en su huida, deja a Euskadi estancado, sin iniciativa en los retos importantes y deja pendientes leyes tan importantes y necesarias para toda la sociedad vasca como las leyes de Igualdad, de Juventud, o de Cambio Climático". "Ninguna de las leyes nucleares para construir país salen adelante", ha lamentado, para insistir en que Urkullu "se va con prisas, sin los deberes hechos y en un momento en que debería de estar dando la cara".

El secretario general de Podemos Euskadi ha afirmado que el Lehendakari "renuncia al acuerdo, a que Euskadi avance, y lleva a Euskadi al bloqueo y, encima, culpa de ello a la oposición". "¿Acaso es una estrategia de bloqueo ofrecerse a trabajar con sinceridad por sacar adelante ocho leyes fundamentales para el futuro de este país?", se ha preguntado, para afirmar que "bloqueo es convocar elecciones cuando un partido de la oposición como Elkarrekin Podemos se ha prestado a aprobar ocho leyes".

En ese sentido, ha destacado que, por parte de Elkarrekin Podemos ha hecho "esfuerzos" para sacar adelante acuerdo "fundamentales para el futuro de Euskadi, como la ponencia de autogobierno o el acuerdo de presupuestos", pero, según ha criticado, el lehendakari "ha preferido mirar para sus propios intereses, dando por cerrada la legislatura sin que nadie comparta ni entienda sus motivos".

AVANZAR

Lander Martínez ha dicho que "aprovecharán esta oportunidad para consolidar la posición de Elkarrekin Podemos, y hacer avanzar Euskadi con valentía y al ritmo que se merece".

Tras señalar que hasta que se vuelva a restaurar la actividad del Parlamento "quedan muchos meses y muchas cosas por suceder", ha insistido en que el Lehendakari "no ha querido aprovechar una oportunidad que tenía y que Elkarrekin Podemos le ofrecía para poder acordar unas cuantas leyes que eran nucleares para este país y que nos podrían haber permitido avanzar en los próximos meses".

"El Lehendakari tenía esa oferta en la mano desde el viernes, y ha decidido rechazarla de plano y convocar unas elecciones cuando más debería estar dando la cara, no solo por la oferta que le hacer la oposición a la hora de trabajar esas leyes, sino porque tiene una crisis con el vertedero de Zaldibar por resolver, pero su forma de afrontar esa crisis ha sido disolver el Parlamento y convocar elecciones", ha reiterado.

Por otro lado, el líder de Podemos Euskadi ha asegurado que los compromisos alcanzados por su formación con el Gobierno de Iñigo Urkullu "no se van a quedar sin cumplir", ya que "esté en funciones o no, sea un nuevo gobierno tras las elecciones o no, se tienen que cumplir esos compromisos y, de hecho, muchos están en marcha".

En ese sentido, ha indicado que la comisión de seguimiento se reunirá probablemente este mes, "esté el gobierno o no en funciones", y el Ejecutivo "tiene la obligación de ir cumpliendo los compromisos".

La cuestión, ha subrayado, es que "vamos a unas elecciones tras una legislatura en la que gran parte de la producción legislativa no se lleva adelante". Así, ha indicado que el Gobierno "presentó 28 proyectos que quería traer el Parlamento y solo se han aprobado siete, por lo que tiene más de la mitad del trabajo por hacer".

Por otra parte, Lander Martínez ha indicado que Podemos Euskadi está en pleno proceso de primarias para la elección de las candidaturas a las elecciones autonómicas en Euskadi, y ha confirmado que el anuncio de la candidatura a la lehendakaritza, prevista para el 4 de marzo, se adelantará al 27 de febrero.