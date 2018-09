Podemos Valencia cuestiona la explicación de Montón: "Parece que no tenemos buena suerte con los ministros valencianos"

El síndic de Podem en Les Corts, Antonio Estañ, ha considerado este martes que "los intentos" de explicación de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, sobre su máster "no son para nada concluyentes", por lo que pedirá su dimisión "si no las aclara, lo que, de momento, no está haciendo". "Parece que no estamos teniendo buena suerte con los ministros valencianos", se ha lamentado.