Podemos avisa al Gobierno de que el pacto de PGE es firme y tiene que cumplir

Podemos ha alertado hoy al Gobierno de que el acuerdo presupuestario que ha firmado con la formación morada es un pacto "firme" y "cerrado" que tiene que cumplir, y no contempla el escenario de que se introduzcan cambios para lograr el apoyo de los partidos independentistas.

Así se han expresado en rueda de prensa el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la coportavoz del partido, Noelia Vera, al tiempo que han considerado que será "difícilmente justificable" por parte del PDeCAT y ERC que no apoyen medidas como la subida del SMI, de las pensiones o de las ayudas a la dependencia, que van a beneficiar también a vascos y catalanes.

Echenique cree que tampoco habrá problemas para que Bruselas dé su visto bueno a las líneas generales de los presupuestos que presentará el Ejecutivo.

De hecho, ha recordado que el FMI y la Comisión Europea ya han dicho que les parece bien fijar la senda del déficit en el 1,8 para 2019, y que son PP y Cs quienes están pidiendo a los poderes extranjeros que intervengan la economía española y frenen los presupuestos.

El secretario de Organización ha criticado las "contradicciones" del líder del PP, Pablo Casado, al querer "sacar una bandera gigante al balcón" y al tiempo "ir a Bruselas a pedir a la Comisión Europea que agreda a su pueblo" con "más austeridad y más gasolina".

Ante la posibilidad de que el Gobierno se planteé algunas modificaciones en el acuerdo firmado con Podemos para satisfacer a los independentistas, Echenique ha dicho que eso supondría "que un acuerdo que acaba de firmar deja de ser acuerdo".

"Por definición los acuerdos son firmes no valoramos ese escenario", ha añadido tras dudar "mucho de que la ministra de Hacienda acabe de quitar la firma a un acuerdo de la semana pasada".

Argumento en el que ha insistido Noelia Vera al asegurar que es un acuerdo "firmado" y "cerrado", que el Gobierno "tiene que garantizar que se cumpla el resultado de una negociación que ha costado meses de trabajo" y que lo tiene que "cumplir".

En cualquier caso, ambos se han mostrado convencidos de que los partidos independentistas lo apoyarán "de muy buena gana", a pesar de que el PDeCAT ha advertido de que no podrá contar con sus votos para los presupuestos si antes no hay avances para solucionar la situación de "presos políticos y exiliados" y no hay posibilidad de hablar de autodeterminación.

Echenique ha insistido en que será "muy difícil" que el PDeCAT o el PNV puedan explicar que rechazan un acuerdo de presupuestos que beneficia a sus respectivas comunidades, por lo que ni siquiera valora que las cuentas públicas pactadas con Podemos no salgan adelante.

Vera ha apostado además por desvincular la tramitación presupuestaria de la situación de los políticos presos, reiterando que Podemos rechaza que permanezcan en prisión y está en contra de judicializar la política, pero también emplaza a "desenconar" la situación política en Cataluña.

No obstante, ha recalcado que es al Gobierno al que le corresponde ahora pilotar la negociación con las formaciones nacionalistas, si bien Podemos muestra su disposición a "mover todo lo que haya que mover" para que los presupuestos salgan adelante, como ya hizo Pablo Iglesias para que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Echenique ha explicado también que la ministra de Hacienda no les ha concretado cuál es la cifra de déficit que presentará a Bruselas acompañando a los presupuestos.

Sin embargo, ha asegurado que aunque fuera la prevista anteriormente por el PP se podría financiar igualmente el paquete de medidas acordadas con Podemos si se acelera la implantación del impuesto a la banca que pide Podemos, ya que garantizaría que poder recaudar los 1.200 millones de euros necesarios.

"En caso de catástrofe o de que Casado saque una bandera muy grande pero pide a los poderes económicos que intervengan la economía española, bastaría el impuesto a la banca" para que los presupuestos cuadrasen, ha afirmado Echenique.