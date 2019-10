Podemos dice que "no basta" con sacar a Franco y recuerda las fosas comunes

La número dos al Congreso por Madrid de Unidas Podemos, Irene Montero, ha recordado que "no basta" con sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos para "estar a la altura" de los que, en su día, pelearon por el orden constitucional ya que queda mucho por hacer en las fosas comunes.

En un acto de partido en Alicante, Montero se ha referido a los padres, madres, abuelos y tatarabuelos que "pelearon por la República y por el orden constitucional frente los fascistas" y contra una "de las dictaduras más sangrientas", y ha recalcado que para cumplir con la dignidad que requieren "no basta" con sacar a Franco del Valle de los Caídos.

"Hay que sacar a todas y cada una" de las personas que todavía están "en las fosas comunes, muchas de ellas sin identificar" porque "hasta que todos no estén dignamente enterrados, no podemos decir que estamos a la altura de la dignidad de los que nos han enseñado a defender la democracia en nuestro país", ha manifestado la dirigente de Unidas Podemos.

"No basta con sacar a Franco del Valle de los Caídos, es importante pero no hasta que (también) no le sean retiradas las medallas a 'Billy el Niño'", ha insistido antes de continuar que "hasta entonces no va a haber justicia para los demócratas de nuestro país".