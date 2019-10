Podemos cree que los británicos deberían votar en referéndum el acuerdo del Brexit o en nuevas elecciones

De esta manera, la formación morada apunta hacia la celebración de un nuevo referéndum en Reino Unido para que los votantes decidan si dan luz verde a esa salida pactada de la Unión Europea o no.

La Comisión Europea y el Gobierno de Boris Johnson han logrado este jueves un acuerdo para asegurar que la ruptura entre Reino Unido y la Unión Europea se produce de manera ordenada, aunque el pacto necesita aún el visto bueno de los líderes europeos y de la aprobación de los Parlamentos británico y europeo para que sea válido.

No obstante, desde el partido de Pablo Iglesias advierten de que no se conocen bien todos los detalles por lo que prefieren ser precavidos, aunque reconocen que "siempre es una buena noticia que se llegue a un acuerdo y no se realice una salida abrupta con un Brexit duro".

A juicio de los morados, una salida sin acuerdo provocaría que saliera perdiendo la población "más vulnerable que vive y trabaja en el Reino Unido", y apuntan que la prioridad de la formación es asegurar "los derechos de los migrantes españoles que viven allí, las condiciones de los trabajadores transfronterizos en Gibraltar, los estándares de calidad y sanitarios, y las condiciones de exportación" de España.