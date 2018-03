Podemos celebrará entre el 21 y el 25 de marzo las consultas para decidir si el nombre del partido va en las papeletas

Las consultas comenzarás a las 10 horas del próximo miércoles y acabarán a las 14.00 horas del domingo 25, y se desarrollarán en tres ámbitos: por un lado, se realizará una a nivel estatal para decidir la marca para las europeas, y por otro, una por cada autonomía y por cada municipio.

En concreto, el partido preguntará a los inscritos si apoyan que Podemos se presente a las próximas elecciones "en coalición con las fuerzas políticas aliadas del espacio del cambio y con la palabra PODEMOS (en los idiomas que corresponda) formando parte del nombre de la candidatura".

En el caso de los municipios, el partido morado contempla en la pregunta de las consultas que se puedan producir excepciones "donde ya exista una marca consolidada", aunque la norma general sea usar el nombre de 'Podemos', si así lo aprueban los inscritos.

La dirección estatal de Podemos aprobó en su reunión del pasado sábado, y a propuesta de Iglesias, someter a votación entre las bases la apuesta del secretario general por garantizar la marca 'Podemos' en las candidaturas para las elecciones que tendrán lugar dentro de un año.

"Podemos nació hace cuatro años y tenemos que estar orgullosos de lo que hemos conseguido en poco tiempo. Tenemos que estar en las municipales, autonómicas y europeas con nuestro nombre", proclamó el líder 'morado'.

CRÍTICAS INTERNAS

Su propuesta, sin embargo, no fue bien recibida por todos los dirigentes. La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, tomó la palabra para pedir que la nomenclatura para las municipales no se "imponga" sino que se negocie con las candidaturas de unidad popular que existen desde la última cita con las urnas desde 2015, cuando el partido morado decidió no usar su marca en las municipales de mayo de ese año.

Las dificultares que pueden surgir en algunos territorios en los que ya existen candidaturas consolidadas y que no llevan la marca 'Podemos' se suma a las reticencias que pueden plantear sus socios de IU a la hora de aceptar esta condición, si no se garantiza al mismo tiempo que su nombre también será visible y reconocible.

La cuestión relativa a la nomenclatura de las candidaturas es uno de los principales escollos en las negociaciones entre Podemos e IU, sobre todo después de que la organización liderada por Alberto Garzón criticara el "desgaste" de la marca Unidos Podemos y pidiera más visibilidad.

Por todo ello, y como ya ha ocurrido en otras ocasiones en las que Iglesias ha defendido posiciones que podían suscitar polémica o rechazo, el líder de Podemos propuso a su dirección convocar las consultas que arrancarán la próxima semana, para que sean los militantes los que tengan la última palabra.

"Lo tienen que decidir los inscritos. En Vistalegre los inscritos deciden que esta decisión no iba a ser de ninguna dirección, ni de la Estatal ni de ninguna autonómica. Ellos y ellas, los inscritos, son los que van a marcar la manera y con quién vamos a estar", aseguró al término de la reunión del pasado sábado.