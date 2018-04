Podemos censura que la sentencia de la Manada sea un "lavado de conciencia"

La portavoz de Igualdad de Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón, ha censurado hoy que la Audiencia Provincial de Navarra se haya hecho un "lavado de conciencia" al condenar a la Manada por abusos sexuales y no por violación a una joven durante los sanfermines de 2016.

La diputada ha expresado a la prensa en declaraciones en el Congreso el "lamento" del grupo confederal ante un fallo que tendría que haber sido condenatorio por violación, pero que, por el contrario, ha absuelto a los cinco condenados del delito de agresiones sexuales que les atribuían la Fiscalía y demás acusaciones, para imponerles 9 años por el de abusos sexuales.

"No podemos negar que existe intimidación cuando son condenados cinco hombres frente a una mujer en un portal: hacer una sustitución hablando de abuso de superioridad es un lavado de conciencia; cinco hombres en un portal constituye una violencia psicológica que puede anular la capacidad de prestar un consentimiento libre", ha subrayado en declaraciones a los medios tras la lectura del fallo.

Según Fernández Castañón, la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, contra la que cabe recurso, constituye "una violencia institucional en el ámbito jurídico".

Y ello porque no solo niega el delito de violación, sino que "minimiza la agresión y se da una solidaridad implícita con los agresores, lo que contribuye a una victimización secundaria que daña a las mujeres de una manera colectiva". "Solo si es sí", ha zanjado.

"Pensemos en Diana Quer y qué ocurre si una mujer se resiste", ha censurado la diputada, quien ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de dictar una "sentencia ejemplarizante" para seguir manteniendo todo el peso en las mujeres diciendo "cómo deben comportarse" y siga callando "por qué los estereotipos machistas exculpan siempre a los agresores en los tribunales".

Así, ha exigido una ley específica que aborde las violencias sexuales contra las mujeres, aunque "es tanto o más importante la prevención, protección y detección" de las mismas, para lo que "hacen falta recursos".

En sus cuentas de Twitter, otros responsables de Podemos también han opinado sobre esta sentencia.

De este modo, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha escrito: "La condena a La Manda solo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a cinco matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco".

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero ha opinado: "Cinco agresores meten a una mujer en el portal y la violan. Es evidente que hay intimidación. Que actuaban en manada. Que hay agresión. Esta sentencia debería ser de violación. Mientras la justicia no nos proteja nos cuidaremos entre nosotras. No estamos solas".

Por su lado, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha dicho: "Los jueces tiran por la calle del medio en la sentencia de la Manada, sin darse cuenta de que no hay neutralidad ni medias tintas posibles entre el machismo y el feminismo".