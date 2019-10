Podemos comienza a devolver 2'5 millones de los microcréditos de las campañas de las últimas generales y autonómicas

Según ha informado el partido 'morado', desde hoy y hasta el próximo lunes 4 de noviembre, devolverá esta cantidad aportada por más de 10.000 personas mediante esta fórmula que se conoce como 'crowdfunding'. "La devolución se hace tras recibir la subvención por gastos electorales que se concede a cada partido en función de los resultados obtenidos", ha señalado Podemos en un comunicado.

"En Podemos somos libres porque no debemos favores a los bancos, por eso es tan importante que nuestras campañas no dependan de ellos. Gracias a las aportaciones de la gente, seguimos trabajando para formar un Gobierno que ponga la justicia social en el centro, y no la defensa de los intereses de los poderosos", añade el partido de Pablo Iglesias.

"Quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos", subraya. La formación alega que su un único acreedor para las campañas es la ciudadanía y defiende su modelo frente al de PP y PSOE, partidos a los que atribuye recurrir al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiarse.

Así, lamentan que el ICO es una institución que "debería servir para apoyar a nuestro tejido productivo y no para pagar campañas electorales".